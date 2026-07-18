Josh Kerr bate recorde do mundo da milha que vigorava desde 1999

O britânico Josh Kerr estabeleceu este sábado (18 de julho) em 03.42,66 minutos o novo recorde da milha, em Londres, batendo a histórica marca do marroquino Hicham El Guerrouj, que remontava a 07 de julho de 1999.Na etapa de Londres da Liga Diamante, Kerr, de 28 anos, campeão do mundo dos 1.500 metros em Budapeste2023, melhorou o recorde da distância (cerca de 1.609 metros), que tinha sido fixado em 03.43,13 minutos, há 27 anos, em Roma.O escocês, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Paris2024 e bronze em Tóquio2020, tinha anunciado a intenção de colocar a marca desta distância emblemática, mas não olímpica, para “a era moderna”.Nesta corrida, o norte-americano Yared Nuguse (03.45,69) terminou no segundo lugar, enquanto o Jake Heyward (03.46,73) em terceiro, com a sua melhor marca pessoal.