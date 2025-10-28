José Mourinho: "Taça da Liga? Não é para brincar..."

José Mourinho vai fazer apenas “três ou quatro alterações”, no onze habitual do Benfica, para a receção ao Tondela, nos quartos de final da Taça da Liga de futebol. “Não queremos facilitar. Queremos ir à final four. Ganhámos, e bem, no último jogo, queremos tentar dar continuidade e ganhar o jogo. Bem sei que teremos um jogo muito difícil e importante no sábado, em Guimarães, mas preparámo-nos hoje com um bom treino para tentar estar a um bom nível e poder ganhar”, disse esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão do encontro. Segundo o Special One, a Taça da Liga “não é para brincar”, até a nível pessoal, por ser a única que lhe falta no currículo: “É a única competição em Portugal que nunca ganhei. A partir do momento em que o Benfica entra numa competição, tem de respeitá-la ao máximo. É a essência do Benfica. Mesmo nos jogos particulares, não podemos fazer borrada. A Taça da Liga não é para brincar. Tenho de fazer descansar alguns jogadores. Vou respeitar a competição, mas também outras que são, obviamente, mais importantes. Vou fazer três ou quatro alterações.”O técnico revelou que “é muito possível” que o lateral-esquerdo Rafael Obrador vá ter minutos no jogo com o Tondela e que o capitão Nicolás Otamendi se irá manter na equipa: “Nos jogadores de futebol, uma coisa é a idade real e outra é o que nós vemos em campo. Há jovens de 20 anos que são jogadores velhos e há velhos de 38 ou de 40 que são jovens. O Otamendi é jovem. Perguntei-lhe muito objetivamente: temos o Vit. Guimarães e o Beyer Leverkusen, o que fazemos amanhã? Ele disse-me que temos esses e o Tondela. Joga, ele é um jogador importantíssimo para nós.”Sobre as eleições do clube, que decorreram no sábado e terão segunda volta em 8 de novembro, Mourinho assumiu o “impacto extraordinário” do ato eleitoral, mas recusou que tenha tido influência nos resultados negativos da equipa. “As eleições sentem-se há tanto tempo, há meses. Ainda antes de eu chegar, já se sentia. Obviamente que se intensificou neste último mês, mas é uma coisa que os jogadores se foram habituando, a fazer o seu trabalho um bocadinho isolados de algum contexto que pudesse prejudicar. Não prejudicou e não considero que haja nenhuma relação entre os resultados negativos e o período eleitoral”, defendeu o técnico contratado em setembro..Pavlidis brilha e Benfica vence Arouca em dia de eleições históricas