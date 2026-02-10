José Cabeça termina Sprint em 91.º na estreia olímpica em Milão-Cortina

O esquiador português José Cabeça concluiu esta terça-feira a prova masculina de sprint em esqui de fundo dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão‑Cortina 2026 no 91.º lugar, numa disciplina que não corresponde à sua especialidade competitiva.A prova de sprint, disputada no Tesero Cross-Country Skiing Stadium, no Vale di Fiemme, teve um percurso de 1 585 metros e realizou-se em formato knockout. O português concluiu a prova em 4 minutos 2 segundos e 77 centésimos.A ronda de qualificação contou com 95 atletas inscritos, apurando apenas os 30 mais rápidos para os quartos-de-final. José Cabeça, que partiu com o número 93, não conseguiu garantir um dos tempos de apuramento, ficando assim afastado das fases eliminatórias.Apesar do resultado, a participação teve um valor estratégico importante para o atleta português, permitindo-lhe competir pela primeira vez em Milão-Cortina e ganhar contacto direto com o ambiente olímpico, a exigência competitiva e as condições do percurso italiano..Esta prova de sprint não é o principal foco de José Cabeça nestes Jogos Olímpicos. O esquiador aposta sobretudo na prova de 10 quilómetros, distância que melhor se adequa às suas características e para a qual tem vindo a preparar-se com maior incidência. A competição dos 10 km está agendada para o final da semana e representa o principal objetivo competitivo do atleta nesta edição olímpica.José Cabeça foi o primeiro atleta a entrar em competição pela Equipa Portugal em Milão-Cortina 2026, assinalando assim a 10.ª participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Inverno. Natural de Évora, o atleta tem um percurso singular no esqui de fundo, modalidade à qual chegou depois de ter sido triatleta, construindo a sua carreira praticamente sem tradição nacional de suporte na disciplina.Esta é a segunda presença olímpica de José Cabeça, depois da estreia em Pequim 2022, onde alcançou o melhor resultado português de sempre no esqui de fundo ao terminar a prova de 15 km clássico na 88.ª posição. Em Milão-Cortina, o objetivo passa por consolidar a evolução competitiva e alcançar uma classificação mais expressiva nas distâncias longas..Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes.José Cabeça: o português que vai aos Jogos Olímpicos depois de aprender a esquiar através do Youtube.Pequim2022: José Cabeça torna-se o melhor português no esqui de fundo