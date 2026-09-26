Jorge Jesus promete Portugal ofensivo em Oslo e admite dúvida sobre Bruno Fernandes

Jorge Jesus não esconde o respeito pela Noruega, mas recusa que Portugal entre em campo condicionado pelo adversário. Na antevisão da deslocação de domingo a Oslo, para a segunda jornada da Liga das Nações, o selecionador nacional prometeu uma equipa ofensiva e considerou que a seleção das quinas tem argumentos para responder a uma das formações em maior crescimento no futebol europeu.

“Vai ser um jogo difícil”, admitiu o treinador português, antes de sublinhar a evolução recente dos noruegueses. “São uma equipa com qualidade coletiva e individual, como demonstraram no Mundial-2026. Têm uma grande dupla, Haaland e Ødegaard, e também jogadores que conhecemos da Liga portuguesa. Mas nós também temos competência e acredito que vamos dar uma boa resposta.”

A mensagem mais forte de Jorge Jesus surgiu quando foi questionado sobre a forma como Portugal irá abordar o encontro no Ullevaal Stadion. “Não tenho medo nenhum da Noruega e vou apresentar uma equipa ofensiva”, assegurou, afastando uma estratégia de contenção perante uma seleção que venceu a Dinamarca por 3-2 na primeira ronda do Grupo A4.

O selecionador deixou claro que a preparação para este encontro não se esgotou no estudo da Noruega. Depois do triunfo por 1-0 sobre o País de Gales, na estreia da nova equipa técnica, o trabalho começou também pela análise da exibição portuguesa. A atenção aos noruegueses será reforçada na última sessão tática, mas Jorge Jesus identificou já alguns dos traços mais marcantes do adversário.

“É uma equipa com padrões de jogo muito claros, que joga bem física e tecnicamente. Nunca para de correr e é isso que quero implementar na nossa seleção”, explicou. Para travar a capacidade de pressão e transição da Noruega, Portugal terá de estar particularmente atento à perda de bola junto da sua área. “Temos de estar muito alertas e evitar perder a bola no nosso terço defensivo”, avisou.

A escolha do onze continua, porém, dependente da evolução física de Bruno Fernandes. Jorge Jesus revelou que o médio saiu do jogo com o País de Gales com “um problema complicado” e não garantiu a sua utilização. “Vamos ver o que acontece até amanhã. Nem todos os jogadores conseguem recuperar em três dias, independentemente da equipa. Vou fazer a minha análise e garantir também que quem entrar dá garantias”, afirmou.

Portugal procura em Oslo a segunda vitória na fase de grupos, depois de ter iniciado a defesa do título com um triunfo por 1-0 sobre o País de Gales, decidido por João Félix. O encontro com a Noruega está marcado para domingo, às 19h45, hora de Portugal continental.