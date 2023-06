Jorge Jesus na Arábia Saudita. Como recusar 10 milhões de euros por ano?

Jorge Jesus só não será selecionador da Arábia Saudita se não quiser. Segundo o jornal Al Riyadh (próximo do governo saudita), o treinador português tem em mãos uma oferta para orientar a seleção até 2026. E segundo soube o DN junto de fontes próximas do técnico, a proposta "é astronómica" e "irrecusável", no valor de 10 milhões de euros limpos por ano, mais prémios e bonificações por objetivos.

Segundo soube o DN, o português de 68 anos foi escolhido para o cargo por Al-Faisal, ministro do Desporto da Arábia Saudita, que já antes o tinha convidado para ir treinar o Al Hilal. A conversa aconteceu na semana passada e deixou o português a pensar nos números envolvidos. Jorge Jesus será assim o selecionador mais bem pago do Mundo.

Olhando aos salários dos que estiveram no Mundial 2022, Hans-Dieter Flick (Alemanha) era o técnico mais bem pago, com um salário anual de €6,5 milhões, enquanto Fernando Santos recebia 2,5 milhões quando era selecionador de Portugal.

Para se ter uma ideia de como o contrato pode ser histórico, só seis técnicos de topo no futebol recebem mais por ano/época atualmente: Diego Simeone (34 milhões; Atlético de Madrid), Pep Guardiola (22; Manchester City), Jurgen Klopp (17,8; Liverpool), Massimiliano Allegri (12,8; Juventus), Thomas Tuchel (12; Bayern Munique) e Carlo Ancelotti (11; Real Madrid). Já José Mourinho recebe 9, 2 milhões na AS Roma.

O máximo que o ex-treinador de Benfica e Sporting já recebeu por época foram 7 milhões de euros (no Al Hilal e no Fenerbahçe). Agora serão 10 milhões para uma nova aventura no estrangeiro, a primeira como selecionador. Em final de contrato com o Fenerbahçe, Jorge Jesus vai dizer adeus ao clube de Istambul após a final da Taça da Turquia, que disputa domingo frente ao Basaksehir. Será nessa altura que o acordo com os sauditas será finalizado e assinado.

O técnico preferia continuar a treinar um clube e ainda sonhava com um regresso ao Flamengo ou um convite que seria "irrecusável", segundo o próprio, da seleção do Brasil, que continua sem treinador, mas não recebeu ofertas oficiais interessantes do ponto de vista desportivo e financeiro até agora... para lá da oferta da Federação de Futebol da Arábia Saudita.

Por isso, se não houver nenhum volte face, o treinador vai mesmo liderar os falcões verdes - os únicos que conseguiram vencer a Argentina, que viria a ser campeã, no Mundial 2022 - que no passado mês de março viram o então selecionador, o francês Hervé Renard, demitir-se para assumir o comando da seleção feminina de França.

Além do ordenado superar todas as ofertas possíveis e imaginárias, o cargo de selecionador permite-lhe andar entre Lisboa e Riade e cumprir o sonho de estar num Mundial. Pegar na seleção saudita agora e levá-la ao Mundial 2026, organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, é o grande objetivo. Além da missão de qualificar a Arábia para o terceiro Campeonato do Mundo seguido, depois das presenças no Qatar 2022 e no Rússia 2018, já no próximo ano, entre janeiro e fevereiro, terá a Taça Asiática de seleções.

O técnico português deverá voltar assim a treinar em Riade, depois de em junho de 2018 ter assumido o comando do Al Hilal, o então campeão em título, seduzido por um ordenado de sete milhões de euros. A primeira experiência no exterior durou pouco e Jesus deixou o futebol saudita meses depois, em janeiro de 2019 com uma Supertaça conquistada antes de assumir o Flamengo, clube onde foi campeão do Brasil e conquistou a Copa Libertadores da América.

Se aceitar, será o oitavo treinador português ao leme de uma seleção estrangeira: Fernando Santos (Polónia), Rui Vitória (Egito), Carlos Queiroz (Qatar), Pedro Gonçalves (Angola), Paulo Duarte (Togo), Hélio Sousa (Barhein), José Peseiro (Nigéria).

De NES a Pedro Emanuel

Nuno Espírito Santo foi campeão da liga saudita este ano, impedindo que Cristiano Ronaldo festejasse o título no Al Nassr. O antigo treinador do FC Porto comanda o Al-Ittihad desde julho de 2022 e já em janeiro deste ano tinha conquistado a Supertaça. Há dias, recebeu Benzema de presente para a época 2023-24.

Já Pedro Emanuel liderou o Al Khaleej esta época, depois de no ano passado ter estado no Al Nassr e de em 2018-19 ter orientado o Al Taawon e ter conquistado a Kings Cup. Com Carlos Nogueira

