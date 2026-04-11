João Vieira: o veterano da marcha que ainda quer ir aos Jogos Olímpicos
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João Vieira: o veterano da marcha que ainda quer ir aos Jogos Olímpicos

Aos 50 anos, o marchador vai representar Portugal no Campeonato do Mundo e quer ficar entre os melhores
Cecília Carmo
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