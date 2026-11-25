João Pinheiro foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o clássico entre FC Porto e Sporting, da 12.ª jornada da Liga Portugal Betclic. O encontro está marcado para domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão.

O árbitro da Associação de Futebol de Braga terá como assistentes Luciano Maia e Hugo Marques. Bruno Costa será o quarto árbitro, enquanto Tiago Martins e André Campos desempenharão as funções de videoárbitro (VAR) e assistente do VAR (AVAR), respetivamente.

A partida coloca frente a frente duas equipas separadas por nove pontos à entrada para a jornada. O FC Porto lidera o campeonato, com 33 pontos somados em 11 jogos, enquanto o Sporting ocupa o terceiro lugar, com 24. Os dragões chegam ao clássico com um registo perfeito na Liga: venceram os 11 encontros disputados até ao momento.

O clássico é o principal encontro da 12.ª ronda e poderá ter impacto na luta pelos primeiros lugares. A nomeação da equipa de arbitragem foi divulgada esta quarta-feira pelo Conselho de Arbitragem.