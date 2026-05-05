João Pedro Moreira brilha na Alemanha com vitória no Grande Prémio do Aachen Dressage Days

O cavaleiro português João Pedro Moreira venceu o Grande Prémio do CDI3* do Aachen Dressage Days, realizado na Alemanha, ao alcançar uma pontuação de 71,413% na prova disputada esta segunda-feira. Montando Fuerst Kennedy Old, a dupla portuguesa destacou-se entre os 28 conjuntos em competição, garantindo o primeiro lugar e fazendo ecoar o hino nacional em solo alemão.Na segunda posição terminou o finlandês Henri Ruoste, com Delaurentis FRH, ao somar 70,587%, seguido do luxemburguês Nicolas Wagner, que, em Quarter Back Junior FRH, obteve 70,348%. Também em bom plano esteve o português Nuno Palma Santos, que terminou na quinta posição com Fortunity S FRH, ao registar 70,087%.A competição prossegue com o Grande Prémio Especial, prova em que João Pedro Moreira e Nuno Palma Santos deverão voltar a entrar em pista com os mesmos cavalos.Radicado na Alemanha desde 2013, João Pedro Moreira tem desenvolvido a sua carreira internacional a partir daquele país, onde fundou um centro de treino de dressage. Antes de se dedicar em exclusivo ao hipismo, passou pela formação do futebol do Sporting Clube de Portugal. Ao longo dos últimos anos, afirmou-se como um dos principais nomes de dressage português, competindo regularmente em provas internacionais.O cavaleiro esteve qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas acabou por não participar devido a um problema de saúde do seu cavalo, que obrigou a uma intervenção cirúrgica de urgência, levando à sua substituição na equipa portuguesa.A vitória agora alcançada em Aachen reforça a presença portuguesa no circuito internacional de dressage..João Pedro Moreira conquista bronze na Taça do Mundo de Dressage na Alemanha