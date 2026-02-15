João Pedro Moreira conquista bronze na Taça do Mundo de Dressage na Alemanha
João Pedro Moreira conquista bronze na Taça do Mundo de Dressage na Alemanha

Cavaleiro português alcança recorde pessoal no Grande Prémio Freestyle e sobe ao pódio numa das etapas mais importantes do circuito internacional
Cecília Carmo
O cavaleiro português João Pedro Moreira conquistou este domingo a medalha de bronze no Grande Prémio Freestyle da etapa de Neumünster, na Alemanha, pontuável para a Taça do Mundo de Dressage, uma das mais prestigiadas competições do calendário internacional da modalidade.

A montar Drosa Fürst Kennedy OLD, o atleta alcançou 81,080%, estabelecendo um novo recorde pessoal e garantindo o terceiro lugar numa prova de elevado nível competitivo. O ouro foi conquistado pela belga Larissa Pauluis, com Flambeau, ao somar 84,015%, enquanto o também belga Justin Verboomen ficou com a prata, montando Djembe de Hus OLD, com 81,985%.

Na véspera, João Pedro Moreira já tinha dado sinais positivos ao terminar na quarta posição do Grande Prémio, com 71,565%, resultado que lhe permitiu qualificar-se para a prova livre. 

Nascido em Lisboa, Moreira é atualmente um dos principais nomes da dressage portuguesa e compete regularmente na Alemanha, onde treina e desenvolve cavalos para a alta competição. Nos últimos anos tem sido presença habitual em etapas da Taça do Mundo e em campeonatos internacionais, consolidando-se entre os representantes lusos mais competitivos na disciplina.

O Grande Prémio Freestyle — conhecido como Kür — é a prova mais artística da dressage. Ao contrário do Grande Prémio tradicional, em que a sequência de movimentos é obrigatória, nesta versão o cavaleiro constrói uma coreografia livre ao som de música escolhida, combinando exercícios técnicos exigentes, como piaffer, passage, piruetas e mudanças de pé, com a componente estética. 

A classificação resulta da soma da execução técnica com a impressão artística, premiando precisão, dificuldade e harmonia com a música.

A etapa de Neumünster integra o circuito de qualificação para a final da Taça do Mundo FEI, reunindo alguns dos melhores conjuntos internacionais.

