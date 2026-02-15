João Pedro Moreira conquista bronze na Taça do Mundo de Dressage na Alemanha

O cavaleiro português João Pedro Moreira conquistou este domingo a medalha de bronze no Grande Prémio Freestyle da etapa de Neumünster, na Alemanha, pontuável para a Taça do Mundo de Dressage, uma das mais prestigiadas competições do calendário internacional da modalidade.A montar Drosa Fürst Kennedy OLD, o atleta alcançou 81,080%, estabelecendo um novo recorde pessoal e garantindo o terceiro lugar numa prova de elevado nível competitivo. O ouro foi conquistado pela belga Larissa Pauluis, com Flambeau, ao somar 84,015%, enquanto o também belga Justin Verboomen ficou com a prata, montando Djembe de Hus OLD, com 81,985%.Na véspera, João Pedro Moreira já tinha dado sinais positivos ao terminar na quarta posição do Grande Prémio, com 71,565%, resultado que lhe permitiu qualificar-se para a prova livre. Nascido em Lisboa, Moreira é atualmente um dos principais nomes da dressage portuguesa e compete regularmente na Alemanha, onde treina e desenvolve cavalos para a alta competição. Nos últimos anos tem sido presença habitual em etapas da Taça do Mundo e em campeonatos internacionais, consolidando-se entre os representantes lusos mais competitivos na disciplina.O Grande Prémio Freestyle — conhecido como Kür — é a prova mais artística da dressage. Ao contrário do Grande Prémio tradicional, em que a sequência de movimentos é obrigatória, nesta versão o cavaleiro constrói uma coreografia livre ao som de música escolhida, combinando exercícios técnicos exigentes, como piaffer, passage, piruetas e mudanças de pé, com a componente estética. A classificação resulta da soma da execução técnica com a impressão artística, premiando precisão, dificuldade e harmonia com a música.A etapa de Neumünster integra o circuito de qualificação para a final da Taça do Mundo FEI, reunindo alguns dos melhores conjuntos internacionais..António do Vale substitui João Moreira na equipa de dressage