João Neves: "Bola de Ouro? Não é um objetivo, mas será sempre bem-vinda"

João Neves é um jogador de equipa, alguém que coloca os interesses do coletivo à frente dos desejos pessoais. Por isso, quando lhe perguntaram pela veia goleadora no PSG - no domingo marcou mesmo o golo da vitória da equipa, frente ao Lyon, por 3-2, e leva um total de cinco golos esta época - disse que não pensa em marcar golos pela seleção, mas em ajudar Portugal a ganhar."Nunca meto o meu golo ou a minha assistência à frente, penso sempre em prol do coletivo. Desde que ganhemos e nos apuremos, estou sempre contente. Se é com um golo meu ou não, por mim é-me indiferente. Espero um dia alcançar o meu primeiro golo na seleção, seja agora ou mais à frente. Mas logo veremos", disse esta segunda-feira, o médio, antes do primeiro treino da seleção, na Cidade do Futebol, em Oeiras, de preparação para a dupla jornada de apuramento para o Mundial2026.Também por isso não pensa em ser distinguido com prémios individuais, ele que na última edição da Bola de Ouro ficou em 19.º lugar. "A Bola de Ouro será sempre bem-vinda. Não é um objetivo da minha carreia, penso mais nos troféus coletivos", respondeu João Neves, remetendo mais uma vez para os objetivos coletivos e a desejada qualificação de Portugal para o Mundial2026: "Procuramos sempre a vitória. Se pudermos apurar-nos já no jogo com a Rep. Irlanda, melhor. Seria muito bom."O jogo é na próxima quinta-feira, em Dublin, às 19h45 (RTP1).Apesar dos seus 21 anos, o jogador, que leva 18 jogos pela seleção, diz que o segredo para a boa integração entre os mais velhos é mesmo a forma como sempre o fizeram sentir bem no balneário da seleção: "O Bruno Fernandes foi uma pessoa muito importante para mim neste percurso da seleção. Fez-me integrar, fez-me perceber que não era preciso estar nervoso no início e disse para ser eu mesmo."E por isso, a cada jogo de quinas ao peito, João Neves sente-se menos nervoso."Tenho melhorado a minha chegada à área, dá para ver com os golos. Mas sei que há sempre tudo a melhorar no meu jogo. Acho que um dos grandes aspetos que me faltava era a chegada a área, o golo, a assistência. Mas não é algo em que me foque muito. Desde que a equipa ganhe, para mim está tudo bem", reafirmou o internacional português.O jogador do PSG garantiu ainda que ultrapassou totalmente os problemas físicos que viveu esta temporada e admitiu que foi "muito difícil" falhar os dois últimos jogos de Portugal: "Sinto-me em forma, sinto-me a 100%. Estou aqui para contribuir para a seleção. Vou dar o melhor de mim e ajudar a equipa no apuramento."