João Baluarte: “119 milhões. O Benfica é a marca desportiva mais valiosa de Portugal"

Qual é o valor da marca Benfica?Segundo a OnStrategy, o Benfica é a marca desportiva mais valiosa de Portugal, com 119 milhões de euros em 2025 (112 milhões em 2024 e 128 milhões em 2023). A ligeira descida entre 2023 e 2025, está em linha com a evolução das receitas globais, não traduzindo perda de relevância, mas um ajuste técnico associado à natureza cíclica do futebol e às condições macroeconómicas que influenciam os pressupostos das avaliações financeiras, segundo a metodologia Royalty Relief (normas ISO 10668 e 20671).A marca Benfica pode ser encarada como um ativo estratégico?Definitivamente! A marca Benfica é um ativo estratégico central, com impacto direto na geração de receitas, na atração de investimento e na confiança do mercado. O seu valor reflete o equilíbrio entre desempenho desportivo, eficiência operacional e gestão financeira disciplinada, sendo um indicador da consistência e credibilidade institucional do clube.O que sustenta a marca Benfica?O valor da marca assenta num modelo de receitas diversificado - Media/TV, Matchday e Comercial - que atingiu, em 24/25, um recorde de €230,6 milhões (sem vendas de jogadores). Para reforçar esta base, o desafio está em garantir a recorrência das receitas e em racionalizar os gastos operacionais, assegurando margens sustentáveis num contexto de incerteza sobre os direitos televisivos e de limitação estrutural do mercado português.