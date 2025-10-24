Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Baluarte: “119 milhões. O Benfica é a marca desportiva mais valiosa de Portugal"
Facebook/Benfica
Desporto

João Baluarte: “119 milhões. O Benfica é a marca desportiva mais valiosa de Portugal"

Partner da Consultora OnStrategy avalia impacto do emblema da Luz, em ano de eleições.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Benfica
edição impressa
Eleições do Benfica

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt