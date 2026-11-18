O presidente honorário da Associação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima, revelou esta quarta-feira, 18 de novembro, ter apresentado a sua candidatura à presidência da FIFA, após ter garantido o apoio de cinco federações nacionais (não revelou quais).

O atual presidente da FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino, está à procura de um quarto mandato, mas tem estado debaixo de fogo por causa do seu plano para tentar vender 20% dos direitos comerciais do Mundial de Futebol a investidores privados, além de questões de transparência.

As candidaturas encerram esta quarta-feira às 22h59 (hora de Portugal Continental), quatro meses antes do 77.º Congresso da FIFA, em Rabat, a 18 de março, data em que decorrerá a eleição.

Além do japonês, já há mais outras duas candidaturas: o antigo capitão da Suíça, Ramon Vega, e o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo.

Kozo Tashima, que faz 69 anos no sábado, 21 de novembro, jogou pelo Furukawa Electric (1980–1982) e somou sete internacionalizações (marcando um golo) pela seleção do Japão, entre 1979 e 1980.

Depois de terminar a carreira de jogador, formou-se como treinador na Alemanha e treinou as equipas jovens japonesas. Entre 2016 e 2024, foi presidente da Associação Japonesa de Futebol e integra o Conselho da FIFA desde 2015.

"Com um forte sentido de missão e determinação, assumirei este desafio para que a FIFA se torne uma organização mais saudável e que inspire maior confiança, e para contribuir para o desenvolvimento do futebol em todo o mundo", disse sobre a candidatura.