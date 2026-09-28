Jaime Faria continua a subir no 'ranking' ATP e já é o quinto português melhor posicionado de sempre

Jaime Faria continua a subir no ranking mundial do ténis e começa a semana em 61.ª lugar, a melhor posição de sempre, depois de ter subido sete posições numa semana graças ao facto de ter chegado à segunda ronda em Hangzhou, na China.

O tenista lisboeta de 23 anos tornou-se esta segunda-feira no quinto português com melhor classificação de sempre no ranking ATP ao ultrapassar o máximo de carreira de Frederico Gil, que terminou a carreira como o máximo pessoal de 62.º da lista mundial a 25 de abril de 2011.

Jaime Faria apurou-se no domingo para a ronda de acesso ao quadro principal do ATP 500 Tóquio e se continuar a vencer esta semana pode superar mais dois portugueses na lista dos melhores classificados de sempre, o seu treinador Rui Machado (59.º) e Gastão Elias (57.º) já na próxima semana, ficando apenas atrás de Nuno Borges (30.º) e João Sousa (28.º).

O português melhor posicionado continua a ser Nuno Borges, que desistiu de Chengdu, igualmente na China, caindo um lugar, para 49.º do mundo, enquanto Henrique Rocha desceu para 127.º do ranking liderado pelo italiano Jannik Sinner, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz.