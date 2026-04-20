Já há horários para a 32.ª jornada da I Liga, de Famalicão-Benfica, FC Porto-Alverca e Sporting-V. Guimarães

O FC Porto recebe o Alverca em 02 maio, em encontro da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num embate que poderá, dependente dos resultados até lá, selar o 31.º título dos dragões.Segundo anunciou esta segunda-feira, 20 de abril, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o jogo está marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.Depois de 30 jornadas, o FC Porto soma 79 pontos, contra 72 do Benfica e 71 do Sporting, que tem menos um jogo, pelo que poderá selar, matematicamente, o cetro à 32.ª jornada, sendo que não depende exclusivamente dos seus resultados.Antes de receber o Alverca, o conjunto comandado pelo italiano Francesco Farioli desloca-se à Amadora, no domingo.Em 02 de maio, um sábado, e além do embate do Dragão, realizam-se mais quatro encontros, entre os quais a receção do Famalicão ao ainda invicto Benfica, a partir das 18:00.A ronda prossegue em 03 de maio, um domingo, e encerra em 04 de maio, uma segunda-feira, dia em que o ainda bicampeão em título Sporting é anfitrião do Vitória de Guimarães, pelas 20:15.Programa da 32.ª jornada:- Sábado, 02 mai:Nacional – AVS, 15:30Moreirense – Estrela da Amadora, 15:30Arouca – Santa Clara, 15:30Famalicão – Benfica, 18:00FC Porto – Alverca, 20:30- Domingo, 03 mai:Casa Pia – Tondela, 15:30Sporting de Braga – Estoril Praia, 18:00Rio Ave – Gil Vicente, 20:30- Segunda-feira, 04 mai:Sporting – Vitória de Guimarães, 20:15.Terminar o campeonato invicto sem ser campeão? É raro, mas já aconteceu... até ao Benfica