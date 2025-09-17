Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Isaac Nader. Um campeão mundial forjado em Espanha e imortalizado num sprint de ouro
KIYOSHI OTA
Desporto

Isaac Nader. Um campeão mundial forjado em Espanha e imortalizado num sprint de ouro

Português venceu os 1500 metros de Tóquio2025. Nascido a 17 de agosto de 1999, em Faro, filho do marroquino Youssef Nader, mudou-se para Espanha, em 2022, para treinar com Enrique Pascual.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Isaac Nader
edição impressa
Mundiais de atletismo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt