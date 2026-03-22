Isaac Nader conquista prata nos 1500 metros nos Mundiais de pista curta

O português Isaac Nader conquistou este domingo a medalha de prata nos 1500 metros nos mundiais de pista curta, em Toruń, na Polónia, confirmando o excelente momento de forma que atravessa na elite do meio-fundo internacional. A final realizou-se na Kujawsko-Pomorska Arena, no último dia da competição, que reuniu alguns dos melhores especialistas mundiais da distância. Nader completou a prova em 3.40,06 minutos, numa corrida de grande maturidade táctica. O atleta português manteve-se sempre bem posicionado no grupo da frente, evitando correr por fora e controlando o ritmo imposto pelos adversários, numa estratégia típica das finais de campeonatos, marcadas por forte componente estratégica e decisões nos últimos metros.Na reta final, o corredor nacional ainda discutiu a vitória, mas acabou por não conseguir ultrapassar o espanhol Mariano García, que garantiu o título mundial. O australiano Adam Spencer terminou na terceira posição e completou o pódio.Apesar de ter ficado a escassos metros do ouro, a prestação de Isaac Nader representa mais um resultado de grande relevância para o atletismo português em competições globais, reforçando o estatuto do atleta como uma das principais referências internacionais dos 1.500 metros. A medalha surge, além disso, na sequência de uma época particularmente consistente, consolidando a presença de Portugal entre os protagonistas do meio-fundo mundial.