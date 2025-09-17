Isaac Nader campeão mundial nos 1500 metros."Participaram 60 e eu sou o 1.º a chegar à meta. É inacreditável"

Isaac Nader é campeão mundial do 1500 metros. O atleta português teve uma fase final de corrida incrível e conquistou o ouro mesmo em cima da meta, nos Mundiais de Atletismo ao ar livre, tornando-se o oitava campeão mundial do atletismo português.O meio-fundista fez uma ponta final extraordinária e terminou a prova com 3:34,10 minutos, e à frente do britânico Jake Wightman ( 3:34,12) e um pouco mais distante o queniano Reynold Cheruyot (3:34,25)..O ouro de Nader é o primeiro de Portugal em Tóquio2025, o primeiro de sempre nos 1500 do atletismo português e a quarta medalha portuguesa nos 1500 metros em Mundiais, depois das duas de Carla Sacramento (ouro em Atenas1997 e bronze em Gotemburgo1995) do bronze de Rui Silva, em Helsínquia2005. O algarvio de 26 anos junta assim o ouro mundial ao bronze conquistado nos Europeus em pista curta Apeldoorn2025."Ouro Olímpico é o sonho da minha carreira"Isaac Nader venceu por dois décimos de segundo, numa reta final em que ultrapassou vários adversários. "Se calhar foi a primeira vez que meti a cabeça em toda a minha vida. Mas aí está, era o ouro Mundial em jogo. Não tenho palavras. É incrível. Ser campeão do Mundo representa todo o sonho de uma carreira. Eu trabalho para isto. Muita gente criticou, muita gente disse, nunca vai chegar. Já tenho duas medalhas internacionais. E esta é a mais importante da minha carreira", confessou o campeão mundial à RTP, já com o ouro ao peito e bandeira das quinas nas costas.Questionado sobre Los Angeles2028, Nader confessou que esse é o seu maior sonho. "O que eu posso prometer é trabalhar. Isso é a única coisa que eu consigo prometer, trabalhar. E em 2028 lá estarei. Ronda a ronda, como e desta vez. Não há provas fáceis. Em 2028 vai ser muito mais difícil. O nível cada vez é mais exigente. É muito mais forte do que era há 30 anos. Não posso prometer que em 2028 ganhe o Ouro Olímpico. O que eu posso prometer, à semelhança de hoje e dos outros dias, é dar-me o melhor, mas sim, é o sonho da minha carreira", disse o benfiquista.O português destacou o feito que acabara de conseguir: "Havia 46 pessoas com mínimos para esta competição, participaram 60 e eu sou o primeiro a chegar à meta. É inacreditável."Algarvio mudou-se para Espanha à procura das medalhas que faltavamIsaac Nader mudou para Sória (Espanha) para trabalhar com o espanhol Enrique Pascual, uma referência do meio-fundo mundial, à procura das medalhas que lhes faltavam e foi bem sucedido. Em 2025 já tem um bronze europeu e um ouro mundial.Em julho de 2022, depois de ir aos Campeonatos do Mundo de Atletismo de Oregon, já sem treinador, após Rui Silva lhe comunicar que ia deixar de ser técnico, Isaac Nader conversou com os responsáveis do atletismo do Benfica no sentido de encontrar uma solução de treino que o potenciasse. Por indicação do seu empresário, a escolha recaiu no especialista espanhol, que já tinha orientado Campeões Olímpicos e Mundiais como Fermín Cacho e Abel Antón.Mas era preciso que o algarvio e a lisboeta se mudassem para o norte de Espanha, para Sória, um município com cerca de 40 mil habitantes, perto de Vallodolid, onde Pascual tem um grupo de trabalho. Uma mudança que Isaac aceitou em nome de uma medalha que sentia estar ao seu alcance nos 1500 metros e que agora conseguiu nos Europeus de Pista Curta. Na altura, já namorava com Salomé Afonso, que também decidiu mudar-se para Sória e integrar o grupo de treino de Enrique Pascual, em Los Pajaritos. Referência do fundo e meio-fundo, o treinador espanhol, natural de Brías (Sória), agraciado com o Prémio Castilla e León do Desporto 2024, previligia atletas maduros e aposta num processo de treino sistemático, contínuo e regulado, que é também um teste à paciência dos seus discípulos.