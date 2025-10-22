Iúri Leitão vezes quatro. Campeão olímpico lidera seleção no Mundial de Ciclismo de pista

O campeão olímpico Iúri Leitão lidera a seleção nacional no Campeonato do Mundo de Ciclismo de Pista, que se realiza entre 22 e 26 de outubro, em Santiago, no Chile. Além do corredor da Caja Rural, o selecionador nacional, Gabriel Mendes, convocou Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios) e João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) e deixou de fora, “por opção”, Rui Oliveira, campeão em Paris2024 ao lado de Iúri Leitão no madison, assim como o irmão Ivo Oliveira.Portugal chega a Santiago a procurar a sétima medalha em mundiais de pista. “O nosso objetivo é conseguir o melhor resultado possível para Portugal e, ao mesmo tempo, somar o máximo de pontos no ranking, pensando já no Campeonato do Mundo de 2026 e na qualificação olímpica. Sabemos que vamos enfrentar uma grande concorrência, já que não competimos recentemente a nível internacional”, disse Gabriel Mendes, lembrando que “qualquer resultado entre os dez primeiros será muito positivo”.Mas tendo na equipa Iúri Leitão, atual campeão olímpico de madison e vice-campeão olímpico de omnium (ao lado de Rui Oliveira), detentor do título mundial de omnium (2023) e do título europeu de scratch e corrida por pontos, é normal que a comitiva nacional ambicione mais do que um lugar entre os 10 primeiros. O ciclista de Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo, tem cinco vitórias na estrada, com destaque para o triunfo na Volta à Grécia, em 2023, mas é na pista que tem os seus melhores resultados. O sprinter procura no Velódromo de Peñalolén o segundo título mundial, depois do conseguido em omnium, em 2023, em Glasgow, na Escócia. Iúri Leitão tem ainda uma medalha de prata em eliminação nos Mundiais de 2021, em Roubaix, em França, além de quatro títulos europeus de scratch e um na corrida por pontos.O corredor, duplo medalhado em Paris2024, é o primeiro a entrar em ação (ver calendário de provas ao lado), já na quinta-feira, na final do scratch. E sendo que Iúri vai competir ainda nas provas de quilómetro, omnium, e no madison. Duas semanas marcantes: da renovação ao casamentoIúri Leitão corre nos mundiais com a certeza que irá continuar na Caja Rural até 2026. A equipa ProTeam espanhola anunciou ontem que “o campeão olímpico vai cumprir na próxima temporada o seu quinto ano com a Caja Rural-Seguros RGA”, destacando a velocidade e a habilidade nos metros finais do ciclista português, que venceu a a última edição do Trofeo Palma.E pode dizer-se que o ciclista de 27 anos procura alimentar o sonho com momentos inesquecíveis, competindo nos mundiais depois de renovar contrato e de se ter casado há duas semanas.No Chile, tanto ele como Diogo Narciso e João Matias irão ter a concorrência de alguns campeões como o neerlandês Harrie Lavreysen, o australiano Matthew Richardson, o colombiano Kevin Quintero e o neozelandês Campbell Stewart. No feminino, Portugal não obteve cotas para levar atletas. A dinamarquesa Amalie Dideriksen e a francesa Taky Marie-Divine Kouamé são duas das estrelas que estarão presentes no velódromo chileno, que acolherá 22 provas no total (11 femininas e 11 masculinas) de hoje até domingo.Programa da Seleção Nacional23 DE OUTUBRO23h42 - Iúri Leitão: Scratch (Final)24 DE OUTUBRO15h00 - Iúri Leitão: Quilómetro (Qualificação)16h00 - Diogo Narciso: Perseguição Individual (Qualificação)21h00 - João Matias: Corrida por Pontos (Final)22h20 - Iúri Leitão: Quilómetro (Final – se qualificado)22h58 - Diogo Narciso: Perseguição Individual (Final - se qualificado)25 DE OUTUBRO16h30 - Iúri Leitão: Omnium - Prova 1/4 (Scratch)19h28 - Iúri Leitão: Omnium - Prova 2/4 (Corrida Tempo)22h56 - Iúri Leitão: Omnium - Prova 3/4 (Eliminação)00h18 - Iúri Leitão: Omnium - Prova 4/4 (Corrida por Pontos)26 DE OUTUBRO18h40 - João Matias: Eliminação (Final)19h58 - Diogo Narciso & Iúri Leitão: Madison (Final) A competição pode ser vista na RTP2 e na Eurosport. .Iúri Leitão. Vinte anos depois, Portugal volta a ter um vice-campeão olímpico no ciclismo