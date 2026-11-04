IPDJ propõe suspensão do estatuto de utilidade pública desportiva da Federação de Ginástica 

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) propôs ao Governo a suspensão do estatuto de Utilidade Pública Desportiva da Federação de Ginástica de Portugal (FGP). Na informação que fundamenta a proposta, o Instituto identifica três irregularidades que considera graves: o incumprimento da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), a manutenção dos órgãos sociais em funções para além do mandato previsto e a violação das regras estatutárias sobre a realização de eleições.

A proposta não significa que a suspensão já tenha sido decretada. Cabe agora ao Governo, através da Secretaria de Estado do Desporto, apreciar o processo e decidir se suspende o estatuto. Se avançar, será o despacho governamental a fixar a duração da medida e os efeitos concretos para a Federação.

A primeira questão apontada pelo IPDJ é o cumprimento da decisão do TAD, que, a 3 de novembro de 2025, anulou as eleições da FGP realizadas em dezembro de 2024 e janeiro de 2025 e ordenou a realização de um novo ato eleitoral. O tribunal determinou que fosse convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para iniciar o processo, incluindo a marcação da data das eleições. A decisão concluiu que a atuação da Mesa da Assembleia Geral violara os princípios da democraticidade e da transparência, ao aceitar reclamações relativas a votos inicialmente considerados nulos e alterar o apuramento eleitoral.

Na avaliação do IPDJ, a Federação não deu cumprimento à decisão com a celeridade exigida. O ato eleitoral foi marcado para 28 de fevereiro de 2026, mais de três meses depois da decisão do TAD, que determinara que a convocatória da Assembleia Geral para iniciar o processo fosse feita no prazo de 15 dias após a notificação. O Instituto considerou que o intervalo não correspondia à urgência definida pelo tribunal, tanto mais que, na sua leitura, a campanha e os restantes procedimentos eleitorais já tinham decorrido e faltava substituir o ato eleitoral anulado.

A eleição marcada para fevereiro acabou por ser adiada. Segundo a informação do IPDJ, a Mesa da Assembleia Geral tinha emitido declarações de perda de mandato de vários delegados, determinando a sua substituição. O Instituto entendeu que essa competência pertencia à Assembleia Geral, e não à Mesa, e que a atuação poderia violar as regras internas da Federação e o princípio da separação de poderes. Para o IPDJ, a controvérsia sobre os delegados impedia que o colégio eleitoral estivesse devidamente definido e que se realizasse um ato eleitoral válido.

A FGP comunicou ao Instituto que promoveu uma Assembleia Geral extraordinária para apreciar a situação dos delegados, com reuniões em março. Mas, na análise do IPDJ, a composição do colégio eleitoral não ficou estabilizada.