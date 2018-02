Pub

Amigos do jogador dizem que os atos violentos se devem a um"ajuste de contas" por parte do jogador português que terá sido vítima de "fraude financeira"

O homem que foi sequestrado por Rúben Semedo não conseguiu sair de casa nos últimos dias, com medo de represálias, apesar da prisão do jogador e da identificação dos outros dois homens envolvidos no seu sequestro. "A minha vida está em perigo", disse a vítima.

A notícia é avançada pelo jornal Las Provincias, que conta como, no passado dia 11 de fevereiro, o homem ficou com um tornozelo partido, o que o obriga a andar de muletas, após alegadas agressões do jogador português e de dois cúmplices, um deles familiar do português.

"Tenho muito medo. Eles são muito violentos ", desabafou a vítima, ouvida pelo jornal espanhol.

O jogador português, um primo e um amigo alegadamente agrediram o homem, usando bastões de beisebol e depois amarraram-no com cordas e trancaram-no numa sala, como consta na queixa da vítima, residente em Valência.

Os incidentes terão acontecido no interior do chalé Bétera, onde reside o jogador do Villarreal. O homem acusa Rúben Semedo de lhe ter apontado uma arma e de o ameaçar de morte. Também terá ameaçado que lhe cortaria um dedo e depois terá roubado a chave de casa da vítima para ir à residência desta, de onde terá furtado 24 mil euros, relógios e outros bens.

De acordo com a versão do queixoso, este conseguiu escapar por descuido de um dos seus captores, quando foi transferido para Valência para procurar um indivíduo que devia dinheiro ao jogador português. A vítima afirma que o jogador do Villarreal atirou duas vezes com uma pistola na avenida de Blasco Ibáñez, embora os tiros não o tivessem atingido.

Depois de dar credibilidade ao testemunho da vítima, a Guarda Civil de Valência iniciou uma rápida investigação e deteve o português na terça-feira de manhã. O jogador é suspeito dos crimes de agressão, sequestro e roubo, entre outros.

A polícia espanhola encontrou a arma usada no sequestro e assalto, com o número de série apagado, bem como os bastões de beisebol, as armas referenciadas pela vítima. A arma incrimina ao jogador de futebol nos fatos investigados e em outros dois episódios violentos que terá cometido com os seus primos, presumivelmente, nos últimos meses em locais de diversão na cidade de Valência.

De acordo com o círculo de amigos do jogador, os atos violentos que lhe foram atribuídos estarão relacionados a um suposto "ajuste de contas" depois de Rúben Semedo ter sido ele enganado.

Para o representante do futebolista, Catio Balde, citado pelo El País, apesar das provas aparentes, as acusações contra Semedo não estão em conformidade com a realidade. Para Balde, "a arma que a polícia encontrou em sua casa não é dele. Rúben foi vítima de uma fraude financeira".

O El País escreve que, "em Portugal ninguém consegue acreditar no que aconteceu ao jogador pois, apesar de ter tido uma infância difícil, criado no bairro da Amadora, em Lisboa, era uma personagem forte, nunca deu problemas, além de alguns atos de indisciplina".

A gravidade dos fatos pelos quais Semedo é acusado forçou o Villarreal a abrir um processo para investigar o que aconteceu.

"O clube irá tomar as medidas disciplinares apropriadas, com base na seriedade dos fatos". O clube receia agora perder o investimento de 14 milhões em Semedo, assinado no verão passado com o Sporting, principalmente depois de um juiz ter decretado a prisão preventiva a Rúben Semedo, por "perigo de fuga". O futebolista está acusado de tentativa de homicídio, entre outros crimes. O tribunal não concedeu o direito a fiança.