Pub

Parisienses foram derrotados por 2-1

O Paris Saint-Germain sofreu este sábado a sua primeira derrota da época na Liga francesa de futebol, ao perder por 2-1 na visita ao Estrasburgo, no arranque da 16.ª jornada.

Invicto até ao momento, o destacadíssimo líder do campeonato foi surpreendido pelo 14.º classificado que, a jogar em casa, conseguiu algo que nenhuma equipa alcançava desde 30 de abril: vencer o PSG na liga francesa.

O Estrasburgo tornou-se assim no primeiro clube desde o Nice, na época 2016/2017, a impor-se aos parisienses, graças aos golos do cabo-verdiano Joia Nuno Da Costa (13 minutos) e de Stephane Bahoken (65').

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Há 18 jogos que o PSG não sabia o que era perder no campeonato francês, mas hoje a bola teimou em não entrar na baliza defendida, primeiro por Kamara, e depois por Alexandre Oukidja, que negou o golo a Edinson Cavani, no último minuto.

Antes de sair de campo lesionado, aos 72 minutos, Kamara foi um dos grandes protagonistas do encontro da 16.ª jornada, ao evitar o golo de Mbappé, logo aos 18 minutos. Contudo, o francês acabaria mesmo por fazer o tento de honra dos visitantes, aos 42'.

Num dia desinspirado da estrela maior dos parisienses, o brasileiro Neymar, foi Adrien Rabiot quem mais perto esteve de fazer o segundo golo do PSG, ainda antes do intervalo, mas o seu remate embateu no poste esquerdo da baliza do Estrasburgo (45').

Apesar dos nove minutos de compensação dados pelo árbitro, a equipa orientada pelo espanhol Unai Emery acabou mesmo por sair derrotada.

O desaire não afeta o estatuto de líder do PSG, que, com 41 pontos, continua a ter 10 de vantagem sobre o segundo classificado, o Marselha, que no domingo visita o Montpellier.