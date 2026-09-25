Ingleses recebem campeões mundiais e procuram vingar final do Euro2024
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Ingleses recebem campeões mundiais e procuram vingar final do Euro2024

Jogo grande da 1.ª jornada da Liga das Nações reedita final do último europeu ganho pelos espanhóis.
Isaura Almeida
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Inglaterra recebe, no sábado (dia 26), a campeã mundial Espanha na primeira jornada do Grupo A3 da qualificação da Liga das Nações 2026/27. O histórico é desfavorável aos da casa. Em dez confrontos desde a viragem do milénio, o registo frente aos espanhóis é de três vitórias, um empate e seis derrotas.

O jogo grande da 1.ª jornada é também uma partida com histórico e uma excelente oportunidade para os ingleses vingarem essa final do Euro 2024 perdida ou para os campeões europeus e mundiais reforçarem o domínio atual.

Nessa final do Campeonato da Europa, a La Roja conquistou o seu quarto título europeu graças ao golo de Mikel Oyarzabal, que desempatou o resultado nos últimos minutos da final de Berlim, dando assim o título a Espanha e adiou o título inglês.

Agora há um novo confronto e para a Liga das Nações, que Espanha já venceu uma vez em três finais conseguidas, tendo perdido a última, em 2025, para Portugal. “É uma competição para a qual temos grandes expectativas”, disse De la Fuente à UEFA, antes do encontro com Inglaterra.

“Essa é a melhor motivação para um futebolista: jogar contra a Inglaterra em Wembley. Não é preciso mais motivação. São o adversário perfeito para voltarmos imediatamente ao ritmo. A Inglaterra é uma grande selecção nacional, tão boa quanto nós, e será um teste difícil. Nada do que conquistámos até agora nos vai ajudar a vencer a Inglaterra - precisamos de ser melhores e é isso que vou exigir aos jogadores”, afirmou o selecionador espanhol, que renovou até 2032.

Thomas Tuchel liderou Inglaterra até ao 3.º lugar do Mundial 2026 e manteve-se no cargo, iniciando agora, e sem medos, a qualificação para a final four da Liga das Nações frente à campeã europeia e mundial: “Queremos defrontar os melhores para ver em que nível estamos.”

Bukayo Saka, Jude Bellingham e Declan Rice seguem como pilares da seleção inglesa, tal como Rodri, Pedri e Lamine Yamal fazem da seleção espanhola uma equipa muito ofensiva, com fluidez técnica, pressão e jogo rápido.

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