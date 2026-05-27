Marco Silva poderá suceder a José Mourinho no Benfica.
Marco Silva poderá suceder a José Mourinho no Benfica.FOTO: Fulham/Facebook
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Ingleses dizem que Marco Silva chegou a acordo verbal com Benfica apesar de Fulham oferecer o dobro do salário

Os londrinos ofereceram os treinador português um contrato de três anos no valor de cerca de 9,2 milhões de euros/ano. O Benfica estará disposto a pagar cerca de 4,6 milhões de euros anuais.
David Pereira
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Marco Silva terá chegado a um acordo verbal com o Benfica apesar de o Fulham lhe oferecer o dobro do que as águias lhe estão dispostas a pagar, avança o portal inglês talkSPORT.

O treinador português de 48 anos tem sido apontado como o favorito da estrutura encarnada para substituir José Mourinho, que deverá rumar ao Real Madrid caso o incumbente Florentino Pérez ganhe as eleições para os órgãos sociais do clube, marcadas para o dia 7 de junho.

Marco Silva estará a construir uma casa perto de Lisboa, enquanto o Fulham aguarda que o técnico comunique formalmente o desejo de deixar o clube londrino.

O Fulham ofereceu a Marco Silva um contrato de três anos no valor de oito milhões de libras (cerca de 9,2 milhões de euros) por ano, enquanto o Benfica estará disposto a pagar um salário de cerca de 4,6 milhões de euros.

Marco Silva promoveu uma reunião de avaliação de final de época com a sua equipa técnica no início desta semana, o que alguns interpretaram como um sinal de que planeia deixar o emblema de Craven Cottage. O Fulham, por seu lado, está a pressionar para obter uma resposta antes do final deste mês.

Marco Silva assumiu o comando técnico do Fulham em julho de 2021 e logo na primeira época sagrou-se campeão do Championship (segundo escalão) e o consequente regresso à Premier League. De então para cá tem consolidado a equipa a meio da tabela da liga inglesa.

Marco Silva poderá suceder a José Mourinho no Benfica.
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