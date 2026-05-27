Ingleses dizem que Marco Silva chegou a acordo verbal com Benfica apesar de Fulham oferecer o dobro do salário

Marco Silva terá chegado a um acordo verbal com o Benfica apesar de o Fulham lhe oferecer o dobro do que as águias lhe estão dispostas a pagar, avança o portal inglês talkSPORT.O treinador português de 48 anos tem sido apontado como o favorito da estrutura encarnada para substituir José Mourinho, que deverá rumar ao Real Madrid caso o incumbente Florentino Pérez ganhe as eleições para os órgãos sociais do clube, marcadas para o dia 7 de junho.Marco Silva estará a construir uma casa perto de Lisboa, enquanto o Fulham aguarda que o técnico comunique formalmente o desejo de deixar o clube londrino.O Fulham ofereceu a Marco Silva um contrato de três anos no valor de oito milhões de libras (cerca de 9,2 milhões de euros) por ano, enquanto o Benfica estará disposto a pagar um salário de cerca de 4,6 milhões de euros.Marco Silva promoveu uma reunião de avaliação de final de época com a sua equipa técnica no início desta semana, o que alguns interpretaram como um sinal de que planeia deixar o emblema de Craven Cottage. O Fulham, por seu lado, está a pressionar para obter uma resposta antes do final deste mês.Marco Silva assumiu o comando técnico do Fulham em julho de 2021 e logo na primeira época sagrou-se campeão do Championship (segundo escalão) e o consequente regresso à Premier League. De então para cá tem consolidado a equipa a meio da tabela da liga inglesa..Benfica inicia pré-temporada de 2026/27 no dia 25 de junho