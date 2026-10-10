I Liga: Académico de Viseu soma frente ao Estoril Praia quarto triunfo seguido

Os beirões só asseguraram o triunfo aos 88 minutos, com um golo de Messeguem, já depois de Kahraman ter inaugurado o marcador, aos 29, e Rafik Guitane empatado, para os ‘canarinhos’, aos 56.

O Académico de Viseu segue na quinta posição, com 14 pontos, enquanto o Estoril Praia, que continua sem vencer e somou a terceira derrota seguida, continua no 18.º e último lugar, com dois.