Desporto
I Liga: Académico de Viseu soma frente ao Estoril Praia quarto triunfo seguido
O Académico de Viseu somou hoje a quarta vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 na receção ao Estoril Praia, último classificado, em jogo da oitava jornada.
Os beirões só asseguraram o triunfo aos 88 minutos, com um golo de Messeguem, já depois de Kahraman ter inaugurado o marcador, aos 29, e Rafik Guitane empatado, para os ‘canarinhos’, aos 56.
O Académico de Viseu segue na quinta posição, com 14 pontos, enquanto o Estoril Praia, que continua sem vencer e somou a terceira derrota seguida, continua no 18.º e último lugar, com dois.