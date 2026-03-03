Guerra: Portimão pode receber GP de F1 já em 2026

Imola e Portimão podem ser os dois circuitos que substituem Bahrain e Arábia Saudita já em abril, avança o site especializado racingnews365 na manhã desta terça-feira, 3 de março. No entanto, ainda é cedo para dizer. A Portugal a informação ainda não chegou – pelo menos ao autódromo onde o GP pode acontecer, confirmou o DN junto de fonte oficial.Recorde-se que a F1 voltará a Portugal em 2027, depois de o Governo ter apostado várias fichas no regresso do desporto ao país, e o autódromo está homologado para este tipo de provas.O que é facto é que a temporada de 2026/2027, que arranca no próximo fim-de-semana, começa já com uma reviravolta no calendário. O aumento acentuado das tensões no Médio Oriente faz com que haja uma possibilidade real de ser preciso mexer rapidamente na localização das provas de abril. .FIA coloca segurança em primeiro lugar após escalada no Médio Oriente ameaçar logística da Fórmula 1 .Pedro Sousa: “Na Fórmula 1, quando o carro vai para a pista, o risco tem de ser zero”.A FIA e a F1 estão a trabalhar já em cenários alternativos, para tentar impedir que haja uma pausa de um mês após apenas três etapas da temporada. Tanto o Grande Prémio do Bahrein, marcado para 12 de abril, como o Grande Prémio da Arábia Saudita, 19 de abril, estão atualmente em risco, com a FIA e a direção da F1 a salientarem que estão a “acompanhar de perto” a situação devido à incerteza geopolítica atual.Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, órgão regulador do automobilismo, salientou num comunicado que “a segurança e o bem-estar guiarão” o processo de tomada de decisão.Recorde-se que houve já ataques em ambos os países que iriam receber a prova, numa altura em que não há quaisquer sinais de abrandamento na tensão que se faz sentir na região. Esta também não é a primeira vez que as tensões no Médio Oriente afetam a F1, - recorde-se que em 2022, ataques com mísseis perto do Circuito de Jeddah foram avistados durante os treinos e a F1 ponderou mesmo cancelar a prova. E, em 2011, o Bahrein saiu do calendário, precisamente devido a tensões políticas no país.Imola, em Itália, aparece como a mais provável alternativa ao Médio Oriente, uma vez que o circuito recebeu até ao ano passado o GP de Emília-Romagna – regressou ao calendário na altura da Covid-19, precisamente como Portimão, em 2020, mas foi depois trocado por dois GP em Espanha.Já Portimão, escreve ainda o racingnews365, um dos favoritos dos fãs e de alguns pilotos devido a algumas características clássicas, poderia funcionar como dupla de Imola, uma vez que tem um clima relativamente confiável e está suficientemente perto de Itália para facilitar a logística das equipas.O Circuito Internacional do Algarve, em Portimão, recebeu pela última vez a F1 em 2021.