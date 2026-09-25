Autódromo Internacional do Algarve.
Autódromo Internacional do Algarve.ADELINO MEIRELES / GLOBAL IMAGENS
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Grande Prémio de Portugal de MotoGP em 2027 será em outubro

Prova portuguesa mantém-se no calendário divulgado pelo promotor do Mundial de Velocidade, a Dorna.
Isaura Almeida
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Em 2027, o Grande Prémio de Portugal de MotoGP vai disputar-se a 3 de outubro, em Portimão, segundo o calendário divulgado esta sexta-feira, dia 25 de setembro, pelo promotor do Mundial de Velocidade, a Dorna. Este ano a prova volta ao Autódromo Internacional do Algarve a 22 de novembro.

O Campeonato do Mundo vai manter os 22 Grandes Prémios em cinco continentes, com início na Tailândia, a 7 de março, e encerramento em Valência, a 28 de novembro. O regresso da Argentina e a mudança da prova australiana para Adelaide são as mudanças no cartaz do próximo ano, que perde o Grande Prémio da Hungria, disputado este ano em Balaton Park.

Portugal, que esta semana garantiu a prova até 2029, passa da penúltima ronda para a 17.ª posição no calendário, antes da deslocação ao Japão.

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MotoGP garante presença em Portugal até 2029
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