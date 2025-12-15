Governo deverá oficializar esta terça-feira regresso da Fórmula 1 a Portugal

O Governo deverá oficializar esta terça-feira, 16 de dezembro, o regresso da Fórmula 1 a Portugal. O executivo agendou para esta terça-feira, 16 de dezembro, às 9h00, uma conferência de imprensa sobre o tema. Vão participar o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.Recorde-se que o primeiro-ministro já havia adiantado em agosto, em plena Festa do Pontal, no Algarve, que estava tudo pronto para o regresso do Fórmula 1 em 2027. "Uma das circunstâncias que mais contribui para a promoção desta região são os grandes eventos. Assegurámos a realização do MotoGP, a prova mãe do motociclismo a nível mundial para 2025 e 2026. E estou em condições de vos dizer que temos tudo pronto para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano, em 2027. Estes eventos implicam algum esforço financeiro por parte do governo, mas têm um retorno quer financeiro direto, quer indireto de promoção que valem, sinceramente, a pena", afirmou na altura Luís Montenegro.Portugal não recebe um grande prémio de Fórmula 1 desde 2021, quando Lewis Hamilton triunfou no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão..Montenegro compara fogos a guerra e anuncia regresso da Fórmula 1 e hospital e duas barragens para o Algarve.Governo já apresentou proposta para Grande Prémio de F1, mas não diz quanto custa.Verstappen vence em Abu Dhabi, mas é Lando Norris o novo campeão do mundo de Fórmula 1