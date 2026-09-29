“Golos mostram João Félix como um segundo avançado e de nível mundial”

João Félix marcou em dois jogos seguidos pela seleção nacional, algo que nunca tinha acontecido em 59 internacionalizações por Portugal. O avançado do Al Nassr marcou ao País de Gales (1-0) e à Noruega (2-1) ajudando Portugal a vencer os dois primeiros jogos da qualificação para a final four da Liga das Nações 2027, liderando o Grupo D, com seis pontos. E isso pode ser “encarado de duas formas distintas”, na opinião do analista Pedro Bouças, que não tem dúvidas de que os golos mostram como o talento do camisola 11 andava a ser desperdiçado: “Por um lado ajuda-nos a perceber o desperdício que foram estes anos todos, o de não ser dado o protagonismo a um dos maiores talentos já formados em Portugal. Não há, na zona de definição, ninguém com os argumentos de João Félix, ele junta criatividade a nível técnico e capacidade de decisão. Por outro, também não estou certo que Félix tenha feito tudo o que podia e devia para ter sido encarado no passado com maior importância do que a que lhe foi conferida e que agora parece merecer.”Por outras palavras, o jogador, que se estreou pela seleção numa meia-final da Liga das Nações em 2019, que Portugal venceu, tem agora uma maturidade que lhe permitirá assumir mais o seu papel na equipa portuguesa. E jogar sem ser colado à linha (como na era Fernando Santos e Roberto Martínez) ajuda, segundo o próprio. “Jogar como segundo avançado favorece-me, não é como extremo esquerdo ou na linha, é ali. Tento fazer o melhor para ajudar. Sempre tentei dar o máximo, jogando 20 ou 30 minutos, fosse em que posição fosse, mas agora estou na minha posição, onde posso ajudar a equipa”, disse João Félix após o jogo com os noruegueses, no domingo.E os golos marcados abriram o marcador em ambos os encontros e foram muito parecidos do ponto de vista técnico, com o avançado do Al Nassr a parecer em frente à entrada da grande área e daí rematar colocado e rasteiro. E mostram “claramente” que ele rende mais a jogar assim, segundo o antigo treinador e agora comentador do Canal 11. “Os golo mostram João Félix como um segundo avançado e de nível mundial. Fora do 4x4x2 tem muito mais dificuldades porque não tem os argumentos físicos para ser um extremo de grande nível em todos os momentos do jogo, mas também o vejo como um possível 9, como disse Jorge Jesus e eventualmente poder jogar com Bruno Fernandes ou Bernardo Silva nas costas”, segundo Pedro Bouças.E, com João Félix a fugir para o meio, há espaço para o selecionador nacional investir num outro talento e quiçá construir um ataque mais letal no futuro: “Gostava muito que o Jorge Jesus também conseguisse retirar o melhor do Rafael Leão. Se assim for, Portugal poderia jogar com Bruno Fernandes, Rafael Leão, João Félix e Gonçalo Ramos, naquele que me parece o melhor ataque na atualidade da seleção.”Mas para que isso aconteça o novo selecionador nacional, que conhece o extremo do Galatasaray desde os tempos em que treinou o Sporting, precisará certamente de mais tempo, algo que ainda não teve desde que começou a orientar a seleção em defesa do título da Liga das Nações, conquistada em 2025.Jesus teve de se preocupar com jogos a cada três dias numa inédita quádrupla campanha de apuramento que ainda vai a meio. Depois dos jogos com País de Gales e Noruega, Portugal joga com a Dinamarca, em Copenhaga, já na quinta-feira, e depois recebe a Noruega, no domingo.isaura.almeida@dn.pt.João Félix marca e seleção nacional conquista vitória magra na estreia de Jorge Jesus.João Félix garante que está "mais confiante do que nunca" e admite que faz "uma boa dupla" com Ronaldo.João Félix pressiona Roberto Martínez: "No Al-Nassr estou a jogar na minha posição"