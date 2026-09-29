“Golos mostram João Félix como um segundo avançado e de nível mundial”
PAULO NOVAIS
Desporto

“Golos mostram João Félix como um segundo avançado e de nível mundial”

Jogador do Al Nassr marcou ao País de Gales (1-0) e à Noruega (2-1). Para Pedro Bouças já é hora de “dar protagonismo a um dos maiores talentos já formados em Portugal”.
Isaura Almeida
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