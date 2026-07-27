Golo do cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral eleito pelos adeptos como o melhor do Mundial 2026 (com vídeo)

O golo de Sidny Lopes Cabral frente à Argentina foi eleito pelos adeptos o melhor golo do Mundial 2026. O ex-jogador do Benfica e do Estrela da Amadora, que se transferiu para o Trabzonspor da Turquia antes de começar a competição, marcou um dos golos desse jogo, frente a Lionel Messi, que ditou o adeus da seleção de Cabo Verde (3-2).O jogador já reagiu nas redes sociais e lembrou que tinha relevado numa entrevista o sonho de marcar um golo no Mundial: "É uma grande honra receber este prémio. Estou incrivelmente feliz e grato por esta reconhecimento e por tudo o que representa - não apenas por mim, mas, acima de tudo, pela 'Cap-Verde'. Espero que este momento inspire os jovens da 'Cap-Verde' a acreditar que os seus sonhos estão ao seu alcance".. A estreia de Cabo Verde num Campeonato do Mundo de futebol foi histórica, com seleção africana a alcançar os 16 avos de final da competição, tendo sido eliminada pela então campeão Argentina, após prolongamento (2-3), num dos melhores jogos da prova.Os tubarões azuis terminaram sem qualquer derrota em tempo regulamentar nos quatro jogos disputados. A equipa comandada por Bubista empatou com a Espanha (0-0), que viria a sagrar-se campeã mundial, com o Uruguai (2-2) e com a Arábia Saudita (0-0) na fase de grupos..A eleição dos adeptos recaiu no golo de Sidny Lopes Cabral e mostra como a seleção de Cabo Verde captou as atenções no Mundial 2026. Também o guarda-redes Vozinha já tinha sido eleito para a melhor equipa do torneio..‘Vozinha konkista mundu...’ só lhe falta encontrar um clube