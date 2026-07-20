‘Vozinha konkista mundu...’ só lhe falta encontrar um clube
RONALD WITTEK
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‘Vozinha konkista mundu...’ só lhe falta encontrar um clube

Guarda-redes de Cabo Verde fez esgotar camisolas e deu nome a uma rua e uma nova espécie marinha. Foi convidado para o Jogo de Lendas da FIFA e esteve no CBS morning.
Isaura Almeida
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