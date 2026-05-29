Giro: Kuss completou a trilogia e Eulálio manteve a camisola branca na etapa rainha

O ciclista norte-americano Sepp Kuss completou esta sexta-feira, 29 de maio, a trilogia em grandes voltas, ao conquistar a etapa rainha da Volta a Itália, com Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) a defender a camisola da juventude.Após integrar a fuga do dia, o vencedor da Vuelta2023 isolou-se definitivamente nos derradeiros 2.000 metros da ligação de 151 quilómetros entre Feltre e Piani di Pezzè, que concluiu em 4:28.33 horas, gastando menos 13 segundos do que o canadiano Derek Gee e 36 do que o italiano Giulio Ciccone, ambos da Lidl-Trek.Eulálio cedeu a quatro quilómetros do final da 19.ª etapa, mas segurou a camisola branca, apesar de descer a sexto da geral, liderada por Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), com 4.03 minutos de vantagem sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon). O australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) subiu à terceira posição, a 5.04 do dinamarquês.No sábado, a geral ficará definida no final dos 200 quilómetros entre Gemona del Friuli e Piancavallo, onde a meta coincide com uma das duas contagem de montanha de primeira categoria da jornada.