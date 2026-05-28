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Afonso EulálioEPA/LUCA ZENNARO
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Giro: Eulálio diz que está bem após queda que o deixou com escoriações no cotovelo

Afonso Eulálio caiu a uns 50 quilómetros do final da ligação de 171 quilómetros entre Fai della Paganella e Pieve di Soligo, quando tentou agarrar um saco na zona de abastecimento apeado.
DN/Lusa
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Afonso Eulálio acredita estar bem, depois de ter caído hoje na 18.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta e ter sofrido “pequenas escoriações no cotovelo”, de acordo com o boletim clínico da Bahrain Victorious.

“Penso que está tudo bem comigo, não é nada de especial”, afirmou o ciclista luso, em declarações enviadas aos jornalistas pela assessoria de imprensa da Bahrain Victorious.

Afonso Eulálio caiu a uns 50 quilómetros do final da ligação de 171 quilómetros entre Fai della Paganella e Pieve di Soligo, quando tentou agarrar um saco na zona de abastecimento apeado.

De acordo com a Bahrain Victorious, o figueirense de 24 anos foi submetido a exames e nenhuma fratura foi detetada, tendo “apenas pequenas escoriações no cotovelo”.

“A queda não foi o melhor, mas, acima de tudo, continuamos a lutar como temos feito todos os dias. Temos a camisola branca, e queria mantê-la”, reconheceu.

Líder da juventude e quinto classificado da geral, o corredor de 24 anos regressou ao pelotão com a ajuda da sua equipa, que “fez um ótimo trabalho como tem feito todos os dias”, e ainda atacou a uma dezena de quilómetros da meta.

“A subida final é uma subida como eu gosto, mais explosiva, mais clássica, e apenas pus o meu ritmo. Sabia que se endurecesse […] podia atacar mais tarde e acabou por correr perfeito”, considerou.

Após atacar uma primeira vez, ainda se juntou a Johannes Kulset (Uno-X), com o duo a ser apanhado nos derradeiros 2.000 metros.

“No fim, os sprinters ainda tinham homens de trabalho”, lamentou, após uma etapa em que o francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) alcançou um ‘hat-trick’.

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