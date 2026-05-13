Giro: Afonso Eulálio torna-se o terceiro português a vestir a camisola rosa

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) tornou-se esta quarta-feira, 13 de maio, no terceiro ciclista português a vestir a camisola rosa na Volta a Itália, após ter sido segundo na quinta etapa da 109.ª edição vindo da fuga, replicando o feito de João Almeida seis anos depoisAos 24 anos, e naquela que é a sua segunda presença em grandes Voltas, o figueirense foi segundo na quinta etapa, dois segundos atrás do espanhol Igor Arrieta (UAE Emirates), após ter integrado a fuga do dia desde os quilómetros iniciais, e ascendeu à liderança da geral.O luso da Bahrain Victorious tem 02.51 minutos de vantagem sobre o vencedor do dia, que cumpriu a tirada em 05:07.51 horas, e 03.34 sobre o italiano Christian Scaroni (XDS Astana), que é terceiro.Seis anos depois de João Almeida liderar o Giro durante 15 dias, Eulálio imitou o melhor voltista português da atualidade e também Acácio da Silva.Em 1989, Acácio da Silva, que também comandou a Volta a França, teve a camisola vestida durante apenas um dia, perdendo-a na terceira etapa para o italiano Silvano Contini, após um contrarrelógio por equipas.Antigo campeão nacional de fundo de sub-23 (2022), o nono classificado dos últimos Mundiais confirmou hoje a sua ascensão no pelotão internacional e ‘ajustou contas’ com o Giro.“É um ajuste de contas. É ver se fecho algo que deixei aberto o ano passado”, confessou à agência Lusa antes do arranque da 109.ª edição da Volta a Itália, em Nessebar, na Bulgária.Afonso Eulálio estreou-se na ‘corsa rosa’ no ano passado e até deu nas vistas, ao coroar em solitário o Mortirolo, uma das mais icónicas e difíceis subidas da Volta a Itália, mas dois dias depois do seu feito, durante a 19.ª etapa, desistiu.Agora, o português defende a liderança na quinta-feira, na sexta etapa, que vai ligar Paestum a Napóles em 142 quilómetros essencialmente planos.