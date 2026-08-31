Gary Neville categórico: “Bruno Fernandes foi a melhor contratação do United no pós-Alex Ferguson”

Gary Neville, antigo internacional inglês e também ex-capitão do Manchester United, está rendido ao momento de forma do português Bruno Fernandes ao serviço dos red devils. E vai longe nos elogios, considerando que a contratação de Bruno Fernandes, em 2019/20, por 65 milhões de euros pagos ao Sporting, foi a melhor do Manchester United na era pós-Alex Ferguson, histórico treinador que deixou Old Trafford em 2013.

“É de longe a melhor contratação pós Alex Ferguson. O Bruno Fernandes tem a bravura, a coragem e a força de querer e de acreditar que são precisas para se jogar no Manchester United”, afirmou o antigo lateral-direito, no seu podcast, antes de completar a ideia: “É ver os números que ele tem apresentado, tanto de assistências como de golos, assim como a disposição que tem de querer sempre impactar o jogo pela positiva, seja com um daqueles seus passes de morte, com golos ou a tentar fazer o que o parece mais difícil”.

As palavras de Neville surgem depois de, no domingo, o médio português ter marcado por três vezes na vitória caseira do Manchester United frente ao Ipswich Town (5-2), a primeira dos red devils na edição 2026/27 da Liga inglesa. Bruno Fernandes marcou aos 40, 61 e 68 minutos, o segundo de grande penalidade, e ainda fez uma assistência para o camaronês Mbeumo concretizar, aos 82’, o quinto golo da equipa de Michael Carrick, que será adversária do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões.

Só na Liga inglesa, Bruno Fernandes soma 232 jogos, tendo marcado por 74 vezes e feito 72 assistências, 21 delas na época passada o que lhe valeu um recorde na prova. Na sua análise, Gary Neville não esqueceu o desempenho de alto nível que Bruno Fernandes evidenciou em 2025/26, época que terminou com o português a ser eleito o melhor jogador da Premier League, tanto por parte da instituição como pela Associação dos Futebolistas Profissionais (PFA). “Se és nomeado para a Equipa do Ano da PFA e és eleito o Jogador do Ano da PFA é porque impressionaste muitos jogadores na Liga, trabalhaste muito, correspondeste às expectativas e tiveste rendimento. O Bruno é, realmente, um jogador fora de série”, concluiu.