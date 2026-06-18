O português Carlos Queiroz é o selecionador do Gana
O português Carlos Queiroz é o selecionador do Gana EPA/EDUARDO LIMA
Desporto

Gana de Carlos Queiroz vence Panamá com golo no fim do encontro

Caleb Yirenkyi foi o ‘herói’ dos ganeses, ao marcar o golo da formação africana, aos 90+5 minutos, selando o quarto desaire em quatro jogos dos panamianos em Mundiais, após os três de 2018.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

 O Gana, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, venceu quarta-feira (17 de junho) o Panamá por 1-0, com um golo a acabar, em encontro da primeira jornada do Grupo L do Mundial de futebol de 2026, disputado em Toronto, no Canadá.

Caleb Yirenkyi foi o ‘herói’ dos ganeses, ao marcar o golo da formação africana, aos 90+5 minutos, selando o quarto desaire em quatro jogos dos panamianos em Mundiais, após os três de 2018.

Na classificação, a equipa de Queiroz, no quinto Mundial consecutivo, depois de uma presença com Portugal (2010) e três com o Irão (2014, 2018 e 2022), soma os mesmos três pontos da Inglaterra, que venceu a Croácia por 4-2.

O português Carlos Queiroz é o selecionador do Gana
Inglaterra entra de forma afirmativa com triunfo sobre a Croácia
O português Carlos Queiroz é o selecionador do Gana
Portugal tem estreia frustrante e não vai além do empate com o Congo no Mundial
Futebol
Mundial 2026
Gana
Carlos Queiroz
Panamá
Diário de Notícias
www.dn.pt