Futebol. Taça de Portugal muda em 2026/27: meias-finais passam a ser disputadas a um só jogo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai introduzir alterações relevantes no formato da Taça de Portugal a partir da temporada 2026/27, no âmbito da reformulação do calendário competitivo nacional. Entre as mudanças já confirmadas está a eliminação da segunda mão das meias-finais, que passarão a ser disputadas apenas num único jogo, aproximando essa fase decisiva do modelo tradicional de eliminatórias da prova.Outra alteração oficial prevê que os clubes da 1.ª Liga passem a entrar na competição apenas na 4.ª eliminatória, e não na 3.ª, como acontecia até aqui. A medida pretende reduzir a carga competitiva ao longo da época, sobretudo para as equipas envolvidas nas competições europeias, permitindo uma gestão mais equilibrada do calendário.Além destas decisões já anunciadas pela FPF, está igualmente em estudo uma reorganização da fase final da competição, com a possibilidade de as meias-finais serem disputadas após o término do campeonato e eventualmente em campo neutro, concentrando os jogos decisivos nas semanas finais da temporada. No entanto, esses aspetos ainda não foram formalizados em regulamento, mantendo-se dependentes de confirmação oficial.A final da Taça de Portugal deverá continuar a realizar-se no Estádio Nacional, no Jamor, preservando a tradição do jogo decisivo que encerra a época do futebol português.Com estas alterações, a Federação pretende aliviar o congestionamento do calendário competitivo e adaptar a estrutura das provas nacionais às exigências atuais do futebol profissional, mantendo simultaneamente o caráter histórico e simbólico da principal competição a eliminar em Portugal.