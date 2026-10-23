Os fãs de F1 já viram este ano o calendário ser encurtado de 24 para 23 provas. Mas o corte pode ainda ser maior. EPA/FAZRY ISMAIL

Desporto Fórmula 1. A geopolítica vai interferir no fim do Mundial? Corridas decisivas no Qatar e Abu Dhabi podem estar em risco, como as do Bahrein e Arábia Saudita no início do campeonato. Guerras, e não só, prejudicam ainda outros desportos.