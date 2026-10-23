Fórmula 1. A geopolítica vai interferir no fim do Mundial?

Se o Mundial de Fórmula 1 não começou como esperado ninguém garante que vá acabar de acordo com o previsto: afinal, da mesma forma que os grandes prémios da Arábia Saudita e do Bahrein, ambos marcados para abril, foram ou cancelados, o de Jeddah, ou transferidos para a Malásia, o de Sakhir, por culpa dos riscos da Guerra no Irão, os dois últimos, marcados para Qatar e Abu Dhabi, também podem ser. Não, o desporto – muito menos a globalíssima F1 – não é invulnerável à geopolítica.A penúltima e a última corridas de um dos desportivamente mais imprevisíveis mundiais dos últimos anos podem estar em risco se a 29 de novembro e a 6 de dezembro, as datas de ambas, a turbulência no Médio Oriente aumentar, tendo em conta não apenas o conflito entre Teerão, Washington e Telavive mas também os recentes, ataques com mísseis dos houthis, do Iémen, contra o aeroporto de Riade, na Arábia Saudita, e não só. Sem o Grande Prémio de Jeddah, o campeonato passou de 24 para 23 provas. E se passar para 22 ou até 21 na fase mais decisiva?Arábia Saudita e Bahrein sofreram um prejuízo de 120 milhões de dólares, segundo a revista norte-americana Forbes, pelo cancelamento das respetivas provas. O pequenino país do Golfo Pérsico, primeiro palco da região a receber o circo da Fórmula 1, em 2004, ainda pagou à Malásia taxas de alojamento e direitos (estimadas em 68 milhões de dólares, pela mesma reportagem da Forbes) para manter o nome “Bahrein” no Grande Prémio disputado no início do mês e não correr o risco de desaparecer do calendário anual no futuro. Max Verstappen, da Red Bull, hoje o 4.º classificado do mundial, venceu a corrida, seguido de Kimi Antonelli, da Mercedes, o líder do campeonato, e de Lewis Hamilton, da Ferrari, o 3.º da tabela.Com 1,8 milhões de habitantes e 777 quilómetros quadrados de área, o Bahrein exporta petróleo pelo Estreito de Ormuz, uma via marítima no epicentro da guerra que envolve Irão, Israel e Estados Unidos.Mas o Estreito de Ormuz não é um caso geopolítico isolado: no também estratégico e tenso Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático, alvo de disputas sobre quem o controla e na mira da pirataria marítima, transita um terço do volume do comércio náutico global, incluindo mil milhões de pares de ténis e botas de futebol – a Nike produz 50% do seu calçado no Vietname e a Adidas até 40%...Os ténis não são, pelo menos na aparência, a ferramenta essencial do trabalho dos pilotos mas são-no de quase todos os outros desportos, por isso, também permeáveis à geopolítica: em setembro de 2027, o Mundial de Basquetebol está programado para Doha, no Qatar, por exemplo.Quer se trate de acesso a marcas de vestuário desportivo, de capacidade de organização de eventos ou de possibilidades de receita, é cada vez mais óbvio que a Fórmula 1, por percorrer o planeta, mas não apenas ela, está dependente de guerras, de ataques terroristas e da instabilidade dos estreitos marítimos, entre outros fenómenos geopolíticos.Entretanto, o foco é apenas desportivo no Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, a correr neste domingo, dia 25..FIA adia Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita de Fórmula 1 devido à guerra no Médio Oriente