Os fãs de F1 já viram este ano o calendário ser encurtado de 24 para 23 provas. Mas o corte pode ainda ser maior.
Os fãs de F1 já viram este ano o calendário ser encurtado de 24 para 23 provas. Mas o corte pode ainda ser maior.EPA/FAZRY ISMAIL
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Fórmula 1. A geopolítica vai interferir no fim do Mundial?

Corridas decisivas no Qatar e Abu Dhabi podem estar em risco, como as do Bahrein e Arábia Saudita no início do campeonato. Guerras, e não só, prejudicam ainda outros desportos.
João Almeida Moreira
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