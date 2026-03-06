Francisco Neto pede seriedade a Portugal antes do duelo com a Eslováquia

O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, afirmou esta sexta-feira que Portugal terá de encarar com seriedade o encontro frente à Eslováquia, referente à segunda jornada de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2027. A partida disputa-se no sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, e surge depois do triunfo português por 2-0 frente à Finlândia na ronda inaugural.Na conferência de imprensa realizada no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, o técnico destacou as diferenças no estilo de jogo do próximo adversário e alertou para os perigos que a equipa eslovaca pode representar. “Esperamos um padrão ligeiramente diferente daquele que tivemos no jogo com a Finlândia. A Eslováquia tem um padrão ofensivo distinto e tem sido uma equipa audaz e agressiva na pressão alta”, explicou. Ainda assim, o selecionador admite que o adversário possa adaptar a estratégia: “Também acreditamos que possam baixar linhas e procurar momentos de contra-ataque e ataque rápido.”Apesar de Portugal ocupar o 22.º lugar do ranking da FIFA, enquanto a Eslováquia surge na 51.ª posição, Francisco Neto rejeita qualquer ideia de facilidade. “A partir do momento em que assumimos que queremos estar no Mundial, estes são dez jogos e dez finais que queremos ganhar. Se não nos lembrarmos do nosso passado, não vamos ter sucesso”, afirmou, sublinhando a necessidade de respeito por equipas teoricamente menos cotadas.O treinador reconheceu ainda que o encontro poderá ser marcado por maior intensidade física, algo para o qual a equipa portuguesa terá de estar preparada. “O ADN da jogadora portuguesa passa por fugir um pouco a esse tipo de jogo, mas temos de ter noção de que num jogo internacional isso vai acontecer”, disse, recordando que Portugal perdeu mais duelos do que desejava frente à Finlândia.Outro aspeto destacado por Francisco Neto foi a importância da solidez defensiva, que considera fundamental para alcançar vitórias. “Sabemos que as equipas que não sofrem golos estão sempre mais perto de ganhar. Mesmo nos jogos mais difíceis, raramente deixamos de criar oportunidades”, referiu, acrescentando que a consistência tem sido parte da identidade da seleção.O técnico falou também sobre a gestão do plantel e as possíveis estreias, explicando que cada jogadora oferece características diferentes. “Felizmente temos um grupo com muita qualidade. Sabemos o que cada uma pode dar e temos um plano de jogo definido”, afirmou.A defesa Carole Costa, que esteve presente na conferência de imprensa, pode tornar-se na jogadora com mais internacionalizações da história da seleção portuguesa caso participe no encontro, ultrapassando o registo de 187 jogos que partilha atualmente com Ana Borges. Francisco Neto elogiou o percurso da atleta: “É um número muito bonito, de alguém que trabalha muito e tem uma vida regrada que lhe permite chegar a este nível com qualidade.”Também Carole Costa destacou o significado da marca, mas colocou o foco no objetivo coletivo. “É um orgulho enorme partilhar este número com a Ana Borges. Se jogar e atingir essa marca fico muito feliz, mas as vitórias são muito mais importantes”, afirmou.Portugal e Eslováquia chegam a este encontro na liderança do Grupo B3, ambas com três pontos, depois de vitórias frente à Finlândia (2-0) e à Letónia (3-2), respetivamente. O jogo está marcado para sábado, às 16h00, no Estádio Cidade de Barcelos..Seleção feminina de futebol inicia qualificação para o Mundial-2027 com receção à Finlândia em Vizela.Luso-espanhola Pauleta entre as novidades na seleção feminina de futebol.COMENTÁRIO: Seleção nacional feminina empata com a Finlândia no segundo jogo de preparação (1-1)