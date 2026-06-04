Francisco Neto pede respeito pela Letónia e Tatiana Pinto aponta foco total na vitória

A Seleção Nacional feminina cumpriu esta quinta-feira, 04 de junho, o último treino antes do encontro frente à Letónia, marcado para sexta-feira, às 20h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Será um duelo decisivo para as aspirações portuguesas no Grupo B3 da Liga das Nações, competição que também serve de qualificação para o Mundial de 2027. Apesar do favoritismo assumido das Navegadoras, Francisco Neto e Tatiana Pinto deixaram um aviso claro: não há espaço para facilitismos perante uma seleção que Portugal já venceu fora de portas, mas que continua a merecer total respeito. Francisco Neto foi o primeiro a afastar qualquer ideia de excesso de confiança, recusando olhar para a posição da Letónia na classificação como indicador da dificuldade do encontro. “A posição da Letónia não diz nada. Mais importante é aquilo que nós analisamos, o que vimos, a competência e a organização desta Letónia”, afirmou o selecionador nacional, sublinhando a evolução competitiva da equipa adversária e a necessidade de Portugal manter os níveis habituais de concentração. “Temos de respeitar a Letónia como respeitamos todos os adversários”, acrescentou o técnico português. Do lado das jogadoras, Tatiana Pinto reforçou a ideia de que Portugal não espera facilidades, recordando as dificuldades encontradas no jogo da primeira volta, em Riga. “Foi uma seleção muito combativa até ao final e causou-nos alguns problemas”, admitiu a internacional portuguesa, garantindo, ainda assim, total confiança na resposta da equipa nacional perante os adeptos portugueses. “Queremos competir bem, ganhar estes dois jogos, terminar bem esta época e irmos para o play-off com uma boa vantagem”, acrescentou a média lusa. .Francisco Neto voltou depois a insistir no objetivo competitivo da equipa, lembrando que a ambição portuguesa passa por fechar esta fase apenas com vitórias e assegurar a subida à Liga A. “Queremos um Portugal dominante, capaz de controlar os jogos e assumir o protagonismo”, afirmou o selecionador, admitindo que o encontro com a Letónia deverá exigir paciência perante um adversário mais recuado no terreno. “Vamos precisar de reconhecer os espaços e ter qualidade para jogar sob pressão”, acrescentou. Tatiana Pinto, uma das jogadoras mais experientes do grupo orientado por Francisco Neto, reforçou a ambição instalada no balneário e a vontade de manter o registo cem por cento vitorioso. A internacional portuguesa acredita que Portugal reúne condições para confirmar o favoritismo, mas insiste que a equipa terá de manter os níveis máximos de concentração até ao último minuto.Portugal recebe a Letónia esta sexta-feira, no Estoril, antes de encerrar a fase de grupos com a deslocação à Finlândia, mantendo o objetivo de terminar no primeiro lugar e garantir o regresso à Liga A..Portugal confirma play-off para Mundial feminino e reforça candidatura à Liga das Nações A