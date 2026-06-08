FPF homenageia Pizzi e assinala o fim de uma carreira de referência

A Federação Portuguesa de Futebol homenageou esta segunda-feira o antigo internacional português Pizzi, numa cerimónia realizada no FPF Arena, assinalando oficialmente o encerramento de uma carreira que deixou marca no futebol nacional e internacional.O momento contou com a presença do presidente da FPF, Pedro Proença, bem como de familiares, amigos e antigos companheiros de equipa do jogador natural de Bragança, que ao longo do percurso somou 17 internacionalizações pela Seleção Nacional A e integrou o grupo que conquistou a Liga das Nações em 2019.Durante a homenagem, Pedro Proença destacou não apenas a qualidade futebolística de Pizzi, mas também as características humanas que fizeram do antigo médio uma figura respeitada dentro e fora dos relvados. O dirigente máximo da Federação sublinhou a dedicação, simplicidade e alegria com que sempre viveu o futebol, enaltecendo igualmente o reconhecimento conquistado junto de adeptos e adversários.“Pizzi representa um exemplo de profissionalismo, humildade e paixão pelo futebol português”, afirmou Pedro Proença durante a cerimónia.Visivelmente emocionado, o ex-internacional recordou alguns dos momentos mais marcantes da carreira, destacando a oportunidade de representar Portugal como um dos maiores privilégios da sua vida desportiva. A conquista da Liga das Nações foi apontada pelo antigo jogador como um dos pontos altos do percurso profissional.Pizzi garantiu ainda que continuará ligado ao futebol no futuro, embora agora numa nova etapa fora das quatro linhas. Na despedida, deixou também uma mensagem de apoio à Seleção Nacional, que se prepara para disputar o próximo Campeonato do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México.No final da cerimónia, a Federação Portuguesa de Futebol entregou ao antigo internacional o troféu de carreira, bem como o diploma e a camisola dos Portugal Legends, grupo que passa agora a integrar oficialmente.Como gesto simbólico de despedida, Pizzi ofereceu à FPF as botas utilizadas no último jogo da carreira, realizado ao serviço do Estoril Praia, a 16 de maio.