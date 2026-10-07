FPF confirma mudanças acionistas em Estrela da Amadora, Estoril Praia e Moreirense

A Federação Portuguesa de Futebol atualizou o relatório de transparência relativo às sociedades desportivas e confirmou alterações na estrutura acionista de três emblemas da I Liga: Estrela da Amadora, Estoril Praia e Moreirense.

A mudança mais relevante verifica-se no Estrela da Amadora. O Clube Football Estrela mantém os 10% que já detinha na SAD, mas a Adventure Domain, até aqui proprietária de 90% do capital, reduziu a sua participação para 10%. Os restantes 80% passaram para a Pastel Bidco, sociedade ligada ao consórcio internacional que entrou no projeto tricolor antes do início da presente temporada.

A operação surge depois de o Estrela da Amadora ter anunciado, em agosto, a conclusão da entrada de um grupo liderado pela ADvantage e pela LEAD, com o apoio do Grupo KI. Entre os investidores estratégicos associados ao projeto estão nomes do futebol internacional como Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer e Lucas Hernández. A mudança acionista foi acompanhada por uma alteração na administração, com Johannes Mösmang a assumir a presidência da SAD, sucedendo a Paulo Lopo.

O relatório agora divulgado formaliza nos registos federativos uma mudança que abre um novo ciclo na estrutura do Estrela da Amadora, clube que procura consolidar a sua presença no principal escalão do futebol português e garantir maior estabilidade ao respetivo projeto desportivo e financeiro.

Também o Estoril Praia apresenta uma alteração na identificação do seu acionista maioritário. Os 92,27% da SAD que, na época passada, estavam registados em nome da Globalon Football Holding Group surgem agora atribuídos à Pitville Three Limited, sociedade ligada ao mesmo universo empresarial. O clube da Linha mantém, assim, uma estrutura de controlo maioritariamente estrangeira, embora a alteração não represente, à partida, uma mudança de orientação do projeto.

No Moreirense, as alterações são menos profundas, mas reforçam a posição do clube fundador no capital da SAD. O emblema de Moreira de Cónegos passou de 10% para 12,8%, após aumentar a sua participação em 2,8 pontos percentuais. A Black Knight Football Club UK continua a ser a principal acionista, com 66,67% do capital, enquanto uma pessoa singular detém 19,85%.

A Black Knight integra uma estrutura de investimento multiclube ligada, entre outros projetos, ao Bournemouth, de Inglaterra, e tem vindo a reforçar a presença no futebol português através do Moreirense. O modelo de propriedade de vários clubes tem ganho expressão no panorama internacional e passou a ter uma presença cada vez mais visível na Liga portuguesa.

De acordo com os dados inscritos no relatório de transparência, Académico de Viseu, Estrela da Amadora, Estoril Praia, Famalicão, Alverca, Moreirense, Rio Ave e Santa Clara contam com participações maioritárias de investidores estrangeiros. FC Porto, Benfica, Marítimo e Nacional mantêm, por sua vez, o controlo maioritário das respetivas sociedades desportivas nos clubes fundadores.