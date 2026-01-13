Ford surpreende no Dakar e reviravolta abala a geral

A 9.ª etapa do Rally Dakar voltou a provar porque é considerada uma das provas mais imprevisíveis do desporto motorizado. Entre Wadi ad-Dawasir e Bisha, os 410 quilómetros cronometrados provocaram um verdadeiro terramoto nas classificações, com a Ford a assumir inesperado protagonismo e várias figuras de topo a perderem terreno de forma dramática. O jovem polaco Eryk Goczal assinou uma exibição de luxo ao conquistar a sua primeira vitória na categoria Ultimate, colocando a estrutura privada Energylandia à frente das formações oficiais. Nani Roma, veterano da modalidade, escalou do 4.º posto para a liderança geral, completando um 1-2 para a Ford com Carlos Sainz logo atrás. A reavaliação de uma penalização aplicada ao espanhol acabou por se revelar decisiva para ordenar as posições. No meio do caos que marcou a especial, os pilotos portugueses destacaram-se pela consistência e ritmo competitivo. Nos carros, a dupla João Ferreira e Filipe Palmeiro terminou a etapa em 17.º lugar, a cerca de 7m25s do vencedor, e subiu à 10.ª posição da classificação geral absoluta, mostrando uma recuperação notável e firme presença entre os top-10 provisórios. Nas motos, a 9.ª etapa coroou Martim Ventura como o melhor português em prova, ao terminar na 16.ª posição da etapa, a 19m41s do vencedor da especial na sua classe Rally 2; Bruno Santos foi outro luso em destaque, fechando em 22.º lugar no dia. Esta prestação permitiu a ambos consolidar lugares na geral provisória, com Ventura na 17.ª posição e Santos logo atrás, em 18.º. No setor de protótipos e veículos ligeiros Portugal também teve presença de relevo: Rui Carneiro/Fausto Motafecharam dentro do top-10 na sua categoria Challenger, enquanto Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães foram imediatamente atrás, reforçando a forte presença lusa nas classes T3 e SSV. O dia também não sorriu a grandes nomes do rali, com Nasser Al-Attiyah a perder mais de 26 minutos devido a erros de navegação e a descer posições na geral, enquanto outros favoritos viram-se forçados a gerir prejuízos num setor cheio de areias traquinas e waypoints difíceis. .Dakar 2026 entra na fase decisiva com destaque para João Ferreira.Dakar 2026: Lategan assume liderança após dominar etapa maratona