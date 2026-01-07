Dakar 2026: Lategan assume liderança após dominar etapa maratona

Henk Lategan assumiu esta quarta-feira, 7 de janeiro, a liderança da classificação geral de automóveis do Dakar 2026, depois de vencer de forma destacada a quarta etapa, a primeira parte da etapa maratona, disputada sem assistência técnica.O piloto sul-africano da Toyota completou os 451 quilómetros cronometrados em 4h47m08s, superando o campeão em título Nasser Al-Attiyah (Dacia) por 7m03s. Marek Goczal, também em Toyota, foi terceiro. A vitória representa a maior margem registada até agora nesta edição da prova.Com este resultado, Lategan lidera a geral com 3m55s de vantagem sobre Al-Attiyah. Mattias Ekström (Ford) é terceiro, a 13 minutos. Mitch Guthrie, que iniciou o dia no comando, perdeu cerca de 44 minutos e caiu para a 13.ª posição.Entre os portugueses, João Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro, terminou a etapa no 17.º lugar, a 30m50s do vencedor, penalizado em dois minutos. A dupla ocupa igualmente a 17.ª posição da geral, a 36m50s da liderança.Nas motas, o espanhol Tosha Schareina (Honda) venceu uma etapa muito disputada, batendo o colega Ricky Brabec por apenas seis segundos. Ambos seguem empatados no topo da geral, com 1m24s de vantagem sobre Daniel Sanders (KTM).Em SSV, Brock Heger (Polaris) venceu a etapa, impondo-se à dupla portuguesa João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am) por 16m02s. João Dias/Daniel Jordão (Polaris) foram terceiros, garantindo um duplo top três nacional. Heger lidera a geral com 31m31s de vantagem.Nos Challenger, Nico Cavigliasso (Taurus) foi o mais rápido, com Rui Carneiro/Fausto Mota a assinarem o quinto tempo. Yasir Seaidan lidera agora a geral. Nos camiões, Martin Macik (MM Technology) venceu e passou para a liderança, enquanto Vaidotas Zala, navegado pelo português Paulo Fiúza, terminou a etapa em terceiro.A quarta etapa ficou ainda marcada pelo abandono de Yazeed Al-Rajhi, forçado a desistir após vários furos e limitações físicas.A etapa maratona termina esta quinta-feira, 8 de janeiro, com a quinta etapa do Dakar 2026, que contará com 372 km cronometrados para os automóveis e 356 km para as motas.