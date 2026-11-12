Flávio Nazinho queria conhecer Ronaldo e usaria o 7 com orgulho

Nazinho (23 anos) foi surpreendido com a convocatória para a seleção e mostrou-se “feliz” por integrar o grupo de Portugal pela primeira vez. O lateral esquerdo do Mónaco só tem pena de não conhecer Ronaldo: “Não fui praxado, mas fui muito bem recebido. Estava um pouco tímido e nervoso, mas receberam-me muito bem. Também tenho companheiros com quem já joguei e isso ajuda. É uma pena não coincidir com o Cristiano, gostava de o conhecer e partilhar esta experiência com ele. Infelizmente não é possível, mas continua a ser a seleção e continua a ser um orgulho estar aqui.”

Questionado sobre quem irá herdar o número 7, Nazinho respondeu: “Tem de ser atribuído, não sei a quem. Eu usaria com orgulho.”

O lateral garantiu ainda estar pronto para se estrear, caso Jorge Jesus, um treinador, que, segundo ele, “gosta de laterais com um estilo muito ofensivo e que saibam defender”, lhe conceda essa oportunidade. Seja amanhã com a Dinamarca, na quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, ou no dia 17 em Cardiff, com o País de Gales.

Questionado sobre a saída do Sporting, o jogador do Mónaco disse não estar arrependido: "Óbvio que queria ter mais oportunidades, mas ao mesmo tempo também acho que hoje olho para trás e percebo que se calhar não estava tão preparado. Não me arrependo nada do que aconteceu e acho que sim que fiz o que tinha que ser feito. Preferi sair, ganhar mais experiência, jogar e sinceramente não me arrependo de nada."

No treino desta quinta-feira (12 de novembro), o médio João Palhinha, com uma síndrome gripal, foi o único ausente, enquanto João Cancelo já subiu ao relvado com o grupo.