Fernando Santos: "Não podemos deixar o adversário acreditar"

Perder pontos em Baku, terça-feira, no jogo com o Azerbaijão (17.00, RTP1), nem passa pela cabeça de Fernando Santos. "Este apuramento será disputado até às últimas jornadas, independentemente do que acontecer. São quatro finais que faltam para as duas equipas que se apresentam como candidatas", disse o selecionador nacional na antevisão do encontro de qualificação para o Mundial 2022.

O selecionador nacional acredita que será a receção à Sérvia a decidir qual das duas seleções alcançará o apuramento direto, mas não desvaloriza os azeris: "O Azerbaijão é muito bem orientado pelo Di Biasi. Nos jogos que realizou nunca perde por mais de um golo de diferença e espero que amanhã seja diferente. Defende bem mas não se esconde aí. O jogo em que tiveram mais dificuldade em sair e agredir o adversário foi contra Portugal. Dominámos por completo a primeira parte. Marcámos num autogolo, pois na realidade contra 10 atrás da linha da bola é difícil. Encontraremos o caminho para fazer o golo. Temos de ser muito fortes nos dois momentos do jogo, pois o Azerbaijão é capaz de criar dificuldades nos dois lados. Temos de pressionar nos momentos certos e estar bem na reação à perda, isso é fundamental."

Não sofrer golos tem sido uma missão fracassada. Há sete anos que Portugal não sofria golos em cinco jogos seguidos. "Esta equipa sempre jogou bem, sempre foi consistente e dificilmente sofria golos. Tudo é coletivo, não há setores, é um processo coletivo. É verdade que nos últimos tempos não temos correspondido tão bem como antes, a espaços. Desta vez não entrámos bem, muitas perdas de bola que deram contra-ataque. Depois acertámos melhor. Para quem quer mandar no jogo, não podemos deixar o adversário acreditar que pode atacar e reagir à perda da bola. Sempre fomos muito seguros nesse aspeto", avisou o técnico.

Já Rúben Dias apontou à solução do problema: "A solução está onde encontramos a solução para tudo: sempre, em nós. Será essa a base para conseguirmos melhorar. Como é óbvio tudo isso vem da nossa maior ambição de cada um de nós, do mister, de todos nós em querer sermos os melhores e implacáveis e não dar hipótese seja a quem for. Como é óbvio, há sempre espaço para melhorar e é isso que vamos fazer em conjunto entre todos nós, a tentar com que esse número também baixe."

Cristiano Ronaldo cumpre castigo (viu um cartão amarelo no jogo com a Rep. Irlanda em que marcou dois golos, 2-1) e deve ser substituído no onze titular por André Silva, que jogou e marcou no particular com o Qatar, no sábado (triunfo, por 3-1).

Pepe e Palhinha já vão integrar o treino e segundo Fernando Santos devem estar "aptos".