Feira dos Sofás-Boavista. Vai para a estrada o último bastião axadrezado

Numa aliança com a Feira dos Sofás, o ciclismo do Boavista ambiciona o pódio da 87.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, que começa em Lisboa, no dia 5 de agosto. Dias depois de completar 123 anos e mesmo correndo o risco de encerrar a atividade, a maior bandeira do clube axadrezado da atualidade sairá para a estrada. É assim desde 1986.Longe dos tempos áureos dos anos 90 e dos triunfos de Cássio Freitas (1992) e Joaquim Gomes (1993), que eternizou a subida à Torre em 1994 com a camisola axadrezada, a equipa Feira dos Sofás-Boavista não fica indiferente às dificuldades vividas pelo clube associado à modalidade mais carismática das panteras negras, depois do futebol. Também por culpa dos 14 anos em que Delmino Pereira vestiu o xadrez preto e branco nas Voltas e construiu um dos palmarés mais impressionantes do ciclismo português, tendo liderado a Federação Portuguesa de Ciclismo. “Venham para a estrada, ponham as suas bandeiras e os cachecóis e apoiem a equipa da Feira dos Sofás-Boavista. Os ciclistas ficarão satisfeitíssimos em sentir toda a força para a equipa. Na Volta a Portugal, é hora de meter as garras de fora, de vir para a estrada e de não ter vergonha de mostrar o xadrez”, disse André Cardoso, sucessor de José Santos, diretor desportivo do ciclismo boavisteiro por 39 anos.A equipa conta os portugueses Fábio Costa, Pedro Silva, Rúben Rodrigues e Rafael Sousa e os espanhóis David Domínguez, Iker Bonillo e Oscar Rota. O diretor desportivo promete que Pedro Silva, sexto classificado em 2025, e Fábio Costa, segundo classificado no Troféu Joaquim Agostinho, vão “deixar tudo na estrada” para que depois um deles possa subir ao pódio a 16 de agosto. “O nosso grande objetivo seria ganhar a Volta a Portugal. Sabendo nós que é muito difícil e que temos adversários muito difíceis, vamos lutar por colocar um ciclista no top-3 e estar na discussão direta da Volta a Portugal”, disse André Cardoso à Lusa, apontando o russo Artem Nych e o francês Alexis Guériam, ambos da Anicolor-Campicarn, como os principais adversários nessa luta.O pelotão da 87.ª Volta a Portugal, que ganhou o sponsor dos Jogos Santa Casa, conta (à data de hoje) com 119 corredores de 17 equipas, incluindo um campeão olímpico (Rui Oliveira da UAE Team Emirates XRG) e o vencedor das últimas duas edições (o russo Artem Nych da Anicolor/Campicarn), e vai para a estrada na quarta-feira, dia 5 de agosto.Organizada pela Emesports, do antigo ciclista Ezequiel Mosquera, a corrida portuguesa terá 10 etapas e 12 dias de prova. E pela primeira vez vai enfrentar uma dupla subida ao Monte Farinha. A primeira será através da inédita subida por Carvalhais, num dos troços que mais polémica tem gerado, pelos 6,6 quilómetros em terra batida. Será na penúltima etapa, no dia 15 de agosto. Mas também a 13.ª etapa promete dar que falar, com uma passagem pelo Gerês.isaura.almeida@dn.pt.Percurso da Volta a Portugal teve reuniões de última hora para convencer Lisboa e Porto.Porto investe 150 mil euros para receber etapa final da Volta a Portugal em bicicleta