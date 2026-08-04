Delmino Pereira vestiu a camisola do Boavista durante 14 anos.
Delmino Pereira vestiu a camisola do Boavista durante 14 anos.Boavista Cycling Team
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Feira dos Sofás-Boavista. Vai para a estrada o último bastião axadrezado

Fábio Costa e Pedro Silva vão lutar pelo pódio com o bicampeão, o russo Artem Nych. Pelotão da 87.ª edição tem 119 ciclistas de 17 equipas.
Isaura Almeida
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