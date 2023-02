FC Porto vence Rio Ave com golo de Toni Martínez

Com Atsu no coração, o FC Porto venceu hoje o Rio Ave (1-0), no Estádio do Dragão. Um golo solitário de Toni Martínez deu os três pontos aos dragões, que assim metem pressão no líder Benfica, que só joga na segunda-feira

O jogo da primeira volta do campeonato entre as duas equipas deixou marca nos dragões e foi catalogada por Sérgio Conceição como "a pior primeira parte" de uma equipa sua desde que é treinador. Em Vila do Conde o FC Porto perdia por 3-0 ao intervalo e acabou derrotado, por 3-1. Toni Martinez marcou o golo da (pouca) honra portista nesse jogo e quis a história do jogo da 21.ª jornada da I Liga que o voltasse a fazer hoje.

Foi o espanhol a abrir o marcador no final da primeira parte a passe de Wendell, que hoje voltou à equipa. O golo 25 de dragão ao peito de Martínez disfarçou um dragão sem chama e de serviços mínimos nos primeiros 45 minutos e deu vantagem ao FC Porto até ao fim. Desta vez o golo do avançado espanhol valeu três sofridos pontos.

As oito baixas por lesão, incluindo a de Otávio que foi substituído por André Franco, não explicam tudo. E também houve muito Rio Ave em campo. Organizada, a equipa de Luís Freire esteve solta nas transições e teve na dupla Guga Rodrigues/João Graça, uma mais valia ofensiva. Mesmo a acabar um jogo, um desentendimento entre Zaidu e Diogo Costa criou algum frisson, mas a vitória já não fugiu aos dragões.

O sexto triunfo seguido no campeonato e o décimo em todas as competições permite ao FC Porto reforçar o segundo lugar da I Liga, agora com 51 pontos, menos dois do que o líder Benfica, que recebe na segunda-feira o Boavista. Com esta derrota, o Rio Ave ocupa, para já, o 12.º posto, com 24 pontos.

Antes do jogo, as duas equipas homenagearam Christian Atsu. Os adeptos também se associaram à homenagem com aplausos.