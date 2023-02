Atsu homenageado antes do FC Porto-Rio Ave

Christian Atsu foi hoje homenageado antes do FC Porto-Rio Ave. O jogador ganês, que atuou nas duas equipas, foi hoje dado como morto, na sequência do sismo que abalou a Turquia no dia 6 de fevereiro e que afetou também a Síria.

Segundo o empresário do jogador e o clube que representava desde setembro, o Hatayspor, o jogador foi encontrado sem vida nos escombros do prédio onde vivia, em Hatay, sul da Turquia.

Antes do apito inicial da partida da 21.ª jornada da I Liga, os jogadores reuniram-nos no centro do relvado e mostraram camisolas dos dois clubes, os únicos que Atsu representou em Portugal, com o nome e número usado pelo atacante africano. Pepe, capitão do FC Porto, segurou uma camisola do Rio Ave com o nome do ganês e o número 20, que o avançado usou na sua passagem pelo emblema de Vila do Conde, na época de 2011-12, enquanto Guga, capitão da equipa vila-condense, mostrou uma camisola portista com o número 27, que Atsu usou no FC Porto, em 2010-11 e 2012-13.

A emotiva iniciativa mereceu uma grande ovação por parte dos adeptos presentes no Estádio do Dragão.

Atsu jogava no Hatayspor da Turquia desde setembro. O extremo jogou ainda no Vitesse (Países Baixos), Everton, Bournemouth (ambos de Inglaterra), Málaga (Espanha), Newcastle (Inglaterra) e no Al Raed (Arábia Saudita). O Newcastle, onde jogou em 2017, também o recordou antes do duelo de hoje com o Liverpool, que os reds venceram, na presença da mulher, que vive em Londres.