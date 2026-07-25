FC Porto vence o Aston Vila e apresenta plantel com Diogo Costa e três reforços

O FC Porto venceu os ingleses do Aston Villa, por 2-1, em jogo de preparação que serviu de apresentação do plantel de futebol dos campeões nacionais para a temporada 2026/27, no Estádio do Dragão.William Gomes, aos cinco minutos, e Pepê, aos 41, marcaram os golos dos ‘azuis e brancos’, sendo que, pelo meio, Luka Lynch, aos 12, ainda empatou para a formação que conquistou a última edição da Liga Europa.No domingo, os campeões nacionais jogam com o São João de Ver, da Liga 3, no centro de treinos do Olival, às 10:00, à porta fechada, no último encontro de preparação antes da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para 01 de agosto, em Coimbra, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal.Na apresentação do plantel antes de entrar em campo, os jogadores foram chamados individualmente perante os adeptos sem surpresas, contrastando com a cerimónia da época transata, que marcou a chegada do avançado neerlandês Luuk de Jong. O guarda-redes Diogo Costa foi um dos nomes apresentados - e mais aplaudidos pelas bancadas -, num cenário em que a sua continuidade é incerta.O guarda-redes vai manter a camisola '99', apesar do apelo do presidente André Villas-Boas, que pretendia dar-lhe o número '2', em homenagem ao malogrado capitão e diretor do futebol Jorge Costa. Após ter realizado o maior gasto no reforço do plantel da sua história em 2025/26, investimento que resultou na conquista do campeonato nacional, o FC Porto apresenta-se agora bem mais comedido no mercado.André Silva, Hwang In-beom e João Afonso são as únicas adições ao plantel até ao momento. O avançado André Silva chegou dos espanhóis do Elche a custo zero, no regresso do internacional português à cidade 'invicta' nove anos depois, com a perspetiva de poder assumir protagonismo na frente de ataque perante a lesão de Samu, que tem apenas previsto o seu regresso em novembro.Já o sul-coreano Hwang In-beom, vindo do vice-campeão neerlandês Feyenoord, por 4,5 milhões de euros, surge para o meio-campo 'azul e branco', substituindo Fofana, que regressou ao Rennes após período de empréstimo, na oferta de uma alternativa a Victor Froholdt na posição 'oito'.O guardião internacional jovem português João Afonso, de apenas 19 anos, que veio do Estrela da Amadora, é uma aposta a longo prazo, que deverá assegurar tempo de jogo na equipa B, uma vez que parte atrás de Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa na hierarquia por um lugar na posição.O centrocampista Stephen Eustáquio reintegrou os trabalhos às ordens do técnico Francesco Farioli, após empréstimo aos norte-americanos do Los Angeles FC, e vai permanecer no plantel até encontrar uma situação definitiva, como já assumiu Villas-Boas, sendo pouco provável que integre o grupo final.Destacou-se ainda a presença de quatro jovens da formação portista, Luís Gomes, Bernardo Lima, Tiago Silva e Duarte Cunha, que continuam a trabalhar com o plantel principal, ao contrário de Gonçalo Ribeiro, Yoan Pereira, Gabriel Brás, Erik Granaas, Mateus Mide, Tiago Andrade e Eduardo Ferreira, que estagiaram em Inglaterra, mas já hoje alinharam pela equipa B. Os 'dragões' terão a sua estreia oficial frente ao Torreense, detentor da Taça de Portugal, da II Liga, em 01 de agosto, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Coimbra.Plantel provisório para 2026/27:- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, João Costa e João Afonso (ex-Santa Clara).- Defesas: Kiwior, Bednarek, Zaidu, Nehuén Pérez, Alberto Costa, Prpic, Martim Fernandes, Francisco Moura e Luís Gomes.- Médios: Eustáquio (ex-Los Angeles FC, EUA), Froholdt, Gabri Veiga, Pablo Rosario, Hwang In-beom (ex-Feyenoord, Hol), Alan Varela, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Tiago Silva e Bernardo Lima.- Avançados: William Gomes, Samu, Pepê, Borja Sainz, André Silva (ex-Elche, Esp), Deniz Gül, Pietuszewski e Duarte Cunha..FC Porto. Farioli quer manter Diogo Costa e aguarda reforços para 2026/27.André Silva é a novidade no arranque dos trabalhos do campeão FC Porto