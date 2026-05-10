FC Porto vence Barcelona e reconquista a Europa no hóquei em patins

O FC Porto voltou a escrever uma página dourada na história do hóquei em patins europeu ao vencer o Barcelona por 3-1, na final da Liga dos Campeões disputada no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra. Dois anos depois da última conquista continental, os dragões regressaram ao topo da Europa com uma exibição marcada pela intensidade, eficácia e enorme solidez defensiva perante um dos adversários mais titulados da modalidade.Empurrado por um ambiente vibrante nas bancadas, o conjunto orientado por Paulo Freitas entrou no encontro com personalidade e agressividade. Ainda no primeiro minuto, Marc Grau viu cartão azul e ofereceu ao FC Porto uma oportunidade clara para inaugurar o marcador. Carlo Di Benedetto dispôs de um livre direto, mas Sergi Fernández levou a melhor no duelo. O aviso estava dado e os portistas não demoraram a transformar o domínio em vantagem.Aos dois minutos, Rafa apareceu ao segundo poste para concluir uma jogada construída por Gonçalo Alves e fez explodir de entusiasmo os adeptos azuis e brancos. O Barcelona sentia enormes dificuldades para lidar com a pressão alta e a intensidade defensiva dos dragões, incapaz de encontrar espaços para construir jogo com tranquilidade.O domínio portista ganhou ainda maior expressão aos oito minutos, quando Gonçalo Alves assinou um dos momentos da final. O internacional português disparou de longa distância e bateu Sergi Fernández com um remate potente e colocado, ampliando para 2-0 com um verdadeiro golaço digno de uma decisão europeia.A equipa catalã, orientada por Ricardo Ares, tentou reagir, mas encontrou sempre um FC Porto extremamente compacto e disciplinado. Mesmo nos momentos de inferioridade numérica, os dragões mostraram enorme capacidade de sofrimento e organização defensiva. Xavi Malián destacou-se na baliza com intervenções decisivas perante investidas de Ferran Font, Eloi Cervera e Marc Grau, segurando a vantagem até ao intervalo.O Barcelona entrou mais forte na segunda parte e conseguiu relançar a discussão do resultado aos 28 minutos. Carlo Di Benedetto cometeu penálti e Alabart reduziu para 2-1, devolvendo esperança aos catalães. Durante largos minutos, o encontro tornou-se mais equilibrado e a incerteza instalou-se no pavilhão.Ainda assim, o FC Porto nunca perdeu o controlo emocional da partida. Apesar de desperdiçar algumas situações de superioridade numérica, a equipa portuguesa manteve-se serena, competitiva e fiel ao plano de jogo. A resistência defensiva continuava a ser uma marca evidente, com Malián a assumir novamente papel decisivo entre os postes.A cerca de seis minutos do final surgiu o momento que praticamente decidiu o título europeu. Telmo Pinto protagonizou uma jogada de enorme qualidade técnica, simulando o remate para desequilibrar um adversário antes de surgir em zona frontal e bater Sergi Fernández com um disparo fortíssimo para o 3-1. O golo provocou uma explosão de alegria nas bancadas e deixou o FC Porto muito perto da consagração.Nos minutos finais, o Barcelona arriscou tudo na tentativa de regressar à discussão do encontro, mas encontrou pela frente um FC Porto sólido, concentrado e emocionalmente inabalável. A defesa portista fechou todos os caminhos para a baliza e confirmou uma exibição de grande maturidade competitiva.Quando soou a buzina final, Coimbra vestiu-se de azul e branco. O FC Porto conquistava novamente a Liga dos Campeões de hóquei em patins, reafirmando-se como uma das grandes potências europeias da modalidade e somando mais um capítulo glorioso ao seu percurso internacional..Benfica perde meia-final da Champions de hóquei em patins e Barcelona vai discutir o título com o Porto.FC Porto vence Óquei de Barcelos e está na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins